Turismo: encuentro sobre nuevas tendencias en gastronomía

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Coronel Dorrego, junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines (AHG) de Bahía Blanca y la Región Sudoeste, convocan a prestadores del sector a participar de un encuentro que se desarrollará el próximo 25 de junio, a partir de las 14, en la Oficina de Turismo local.

La jornada abordará el tema “Nuevas tendencias en gastronomía: ideas para renovar el menú” y tiene como objetivo acercar propuestas innovadoras, técnicas actuales y herramientas prácticas para que restaurantes, bares, confiterías y emprendimientos gastronómicos de la región puedan actualizar sus cartas, optimizar recursos y ofrecer una experiencia superadora tanto a vecinos como a turistas.

Desde la organización destacaron la importancia de esta iniciativa como una oportunidad para conocer nuevas tendencias del sector, intercambiar experiencias y fortalecer la oferta gastronómica regional.

La Municipalidad, a través del área de Turismo, espera contar con una amplia participación de los prestadores locales.

Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina de Turismo, ubicada en la esquina de Santagada y 9 de Julio, o comunicándose al teléfono 2921-401222. (16-06-26).