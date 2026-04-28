(Entrevista en LA DORREGO) “Fue una decisión inconsulta” / Graciela Pérez cuestionó al Concejo Deliberante por el nombre elegido para una calle interna del barrio de la FEB

La ex vicepresidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Graciela Pérez, expresó por LA DORREGO su desacuerdo con la decisión del Concejo Deliberante de asignar el nombre de Iris Alicia Galisteo a una calle del barrio de la FEB, en el marco de la ordenanza que dispone nombrar con figuras femeninas a arterias sin denominación. El cuestionamiento no apunta al reconocimiento de mujeres ni a la figura de Galisteo, sino al procedimiento utilizado.

Pérez sostuvo que la designación de la calle con el nombre de Iris Galisteo se realizó sin consulta a los vecinos del barrio, quienes participaron activamente en la adquisición, desarrollo y financiamiento del lugar. Remarcó que el barrio fue impulsado por docentes que afrontaron todos los costos, desde la compra del terreno hasta las obras de infraestructura.

En ese marco, consideró que la decisión de nombrar la calle como Iris Galisteo desconoce la historia del barrio y el esfuerzo colectivo que permitió su concreción. Planteó que hubiera sido más adecuado un nombre representativo del conjunto de docentes o vinculado directamente con quienes trabajaron en el proyecto.

A continuación, algunas frases textuales de Pérez:

*“Fue desconcertante lo que ha pasado, porque en primer lugar creo que está bien la decisión de poner nombres de mujeres, pero tampoco voy a desmerecer el nombre de Iria Alicia Galisteo, porque la conocí mucho y fue una excelente docente”.

*“Creo que el Honorable Concejo Deliberante excedió sus funciones y no investigó exhaustivamente la trayectoria de los nombres que propone”.

*“No consultaron a nadie del barrio, ni a los propietarios ni a los vecinos, sobre qué nombre querríamos ponerle a la calle”.

*“La Federación de Educadores Bonaerenses fue la que nos prestó el dinero y compró el terreno completo. Nosotros lo fuimos pagando en cuotas durante 13 meses”.

*“Los docentes pagamos absolutamente todo: el agrimensor, la limpieza del terreno, la red de agua, la cloaca y el alumbrado público”.

*“No es en contra de Iris Galisteo, sino de la decisión inconsulta. Hubiera sido mejor saber qué proponíamos nosotros”.

*“Qué mejor que esa calle se hubiera llamado ‘Docentes Dorreguenses’, sin distinción de nombres ni ideologías”.

*“La historia del barrio es importante. Fue mucho esfuerzo, muchas reuniones y discusiones para lograrlo”.

*“Es una falta de respeto y de consideración para la gente que trabajó tanto por ese barrio”.

*“Son casas modestas, pero hicimos todo lo posible por construir viviendas dignas”.

*“Todavía hay docentes que tienen su terreno y no han podido construir”.

*“Estoy muy dolorida, tremendamente dolorida por esta decisión”.

*“Las cosas se hacen bien o no se hacen, porque esto queda para siempre”.

*“Voy a presentar una nota al Concejo Deliberante explicando todo esto”.

Escuchá la nota:

28-04-26