Un repaso random por nuestro archivo / 13 de abril de 2021: El exintendente Reyes recibía al nuevo Jefe de la Policía Distrital

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

Ayer lunes el intendente Raúl Reyes junto al director de Inspección y Seguridad, Eduardo del Valle, recibieron al nuevo titular de la Jefatura de Policía de Seguridad Departamental Coronel Dorrego, Comisario Inspector Martín Otero, proveniente de la Jefatura Comunal Coronel Suárez. En el transcurso del encuentro se intercambiaron ideas sobre trabajo compartido, por ejemplo operativos de tránsito vehicular que la policía provincial realiza conjuntamente con el municipio.

El funcionario entrante reemplazó al Comisario José María Medina quien pasó a revistar en la Jefatura Comunal Coronel Suárez. (28-04-26).