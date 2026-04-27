Dorrego será sede de un encuentro de newcom femenino para categorías +50 y +60

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Coronel Dorrego organiza un encuentro de newcom femenino que se desarrollará el próximo 10 de mayo, a partir de las 9,30, en el polideportivo.

La actividad está destinada a equipos de las categorías +50 y +60, con el objetivo de promover la participación, el deporte y el encuentro entre mujeres de distintas localidades.

El evento contará con cupos limitados, por lo que desde la organización se recomienda realizar la inscripción con anticipación. Las interesadas podrán anotarse comunicándose al 291-4186130.

Durante la jornada, además de la competencia deportiva, habrá servicio de cantina y se entregarán certificados de participación a cada equipo. (27-04-26).