Condenan a 3 años de cárcel a Domingo Verna por matar a su nieto en Bahía Blanca

El Tribunal en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca condenó este mediodía a Domingo Faustino Verna a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Braian Alexis Verna Batalla.

Según se desprende de la sentencia, los jueces consideraron que el imputado actuó en un contexto de exceso en la legítima defensa, lo que derivó en una pena menor a la habitual para este tipo de delitos.

El fallo se da en el marco de una revisión, ya que en una instancia previa la Justicia había impuesto una condena de cuatro años de prisión.

Entre los atenuantes valorados por el tribunal se encuentran la falta de antecedentes penales, la edad del acusado, su conducta durante el proceso y el arrepentimiento manifestado.

Además, se dispusieron reglas de conducta, como fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados, junto con el pago de las costas judiciales.

El hecho ocurrió 13 de junio de 2022 en el domicilio de calle Arturo Jauretche 2.785 esquina Pasaje Juan Carlos Cobián de Bahía Blanca, más precisamente sobre el ingreso del garaje.

En momentos en los que Brian Verna estaba intentando ingresar a la casa, en forma hostil, propinando golpes contra la puerta, Domingo Verna portó un arma de fuego tipo revólver calibre 32 corto para defenderse y efectuó cinco disparos contra su nieto, los que le causaron diversas lesiones que le provocaron la muerte. (Canal 7 de Bahía Blanca). (27-04-26).