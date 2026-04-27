Inicio de la construcción de diez nuevas casas para policías

Días pasados, el intendente Juan Chalde, acompañado de funcionarios de su gabinete de gobierno, firmó con contratistas locales el acta de inicio de obra de construcción de 10 viviendas pertenecientes al convenio firmado oportunamente entre la comuna y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

Las casas se construyen en el sector comprendido por las calles Cutrín, Urdapilleta, José Hernández y Gregorio Juárez.

Chalde subrayó que este esfuerzo conjunto permite que se sigan sumando casas para vecinos del distrito a través de las distintas modalidades adoptadas para ir concretando los diferentes proyectos. (27-04-26).