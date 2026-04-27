De Monte Hermoso al mundo: Catalina Turienzo logró un histórico segundo puesto en Francia

La montehermoseña Catalina Turienzo alcanzó este fin de semana un resultado histórico al finalizar en la segunda posición de la clase Fórmula Kite en la Semana Olímpica Francesa, disputada en Hyères, uno de los escenarios más relevantes del calendario internacional.

Cata firmó así su mejor actuación en el circuito mayor, en una competencia que reúne a las principales exponentes de la disciplina. Solo fue superada por la francesa Lauriane Nolot, una de las grandes referencias mundiales y medallista olímpica.

A lo largo de la semana, la Colo mostró una marcada regularidad que le permitió posicionarse entre las mejores desde las etapas clasificatorias y meterse en la definición. Ese rendimiento sostenido terminó siendo clave para alcanzar el podio en un contexto de alto nivel competitivo y condiciones cambiantes.

Tras la competencia, la deportista expresó su satisfacción por el resultado, destacando que se trató de una semana muy sólida en la que pudo capitalizar el trabajo realizado en los últimos meses. En la misma línea, en sus redes sociales se mostró especialmente agradecida con su equipo de trabajo, sponsors y todas las personas que acompañan su desarrollo, remarcando que el logro es también una consecuencia de ese proceso colectivo.

El desempeño adquiere mayor relevancia en función de su presente deportivo: semanas atrás había logrado un destacado séptimo puesto en el Trofeo Princesa Sofía de Mallorca, otra de las citas importantes del circuito. Esta progresión confirma su crecimiento sostenido frente a rivales de primer nivel.

Ya con experiencia olímpica, además de su medalla en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Cata continúa consolidándose en la elite mundial de la Fórmula Kite, con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales y el camino hacia Los Ángeles 2028. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (27-04-26).