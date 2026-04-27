Solicitan a Vialidad provincial un mejor escurrimiento de aguas en las rutas 72 y 78

El Concejo Deliberante solicitó a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires que evalúe y adopte las medidas necesarias para mejorar el escurrimiento de aguas en las rutas provinciales n° 72 y n° 78 en los tramos comprendidos dentro de nuestro distrito, especialmente en aquellos sectores donde las banquinas presentan una altura superior a la calzada.

El proyecto de resolución fue presentado por el bloque de la UCR, que consideró que “esta situación genera acumulación de agua sobre la calzada en días de precipitaciones, incrementando significativamente el riesgo para quienes transitan por dichas arterias”.

También se destaca que el anegamiento parcial de la calzada afecta la seguridad vial, pudiendo provocar maniobras riesgosas, pérdida de control de los vehículos y deterioro prematuro de la infraestructura vial.

“Se trata de rutas provinciales utilizadas a diario tanto por vecinos del distrito como por transporte de carga. Resulta fundamental la intervención de la Dirección de Vialidad Provincial en su carácter de autoridad competente, a fin de evaluar y ejecutar las medidas necesarias para corregir esta problemática”, menciona otro de los considerandos.

Por su parte, el presidente de la bancada oficialista, Casiano Gutiérrez, dijo: “Queda muy claro en la disposición que se propone el sentido que tiene. Los días de precipitaciones grandes, como las que han sucedido los días anteriores, podemos observar al circular las rutas provinciales dentro de nuestro distrito que se forman pequeñas lagunitas, digamos, sobre la ruta y eso lo vemos como un peligro para el tránsito”.

“También creemos que la intervención en las banquinas ayuda a un montón de circunstancias sobre algún descenso rápido que tenga que hacer algún vehículo en circulación y cualquier maniobra fuera de lo normal, creemos que deben estar en condiciones. Si bien visualmente, a veces, no se percibe, los días de lluvia lo vemos claramente. Cabe aclarar que se han expresado los dos bloques en acompañamiento de este proyecto, así que agradecemos el acompañamiento, que realmente lo único que tiene la intención es de prevenir accidentes”, agregó.

Por su parte, el concejal Gustavo Brusa (Fuerza Patria) destacó durante la sesión que su bloque acompaña el perdido, pero también dijo que en algunos tramos de la Ruta Nacional 3, como a la altura de la GNC, se producen los mismos inconvenientes de anegamientos.

“Desde este bloque también vamos a acompañar porque creemos que también es prevenir lo que están pidiendo y está bueno que lo pidan a Vialidad Provincial”, mencionó, a su turno, Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza).

Luego, Manuela Alonso (Fuerza Patria) subrayó: “Creemos que es importante no sólo hablar de las rutas provinciales, sino también de las rutas nacionales, no sólo porque está en juego la seguridad vial de las personas, sino también porque por allí transita la producción y da conectividad entre los distritos y entre el país. Es necesario tener en cuenta el contexto actual en el cual hay un desfinanciamiento del gobierno nacional, el cual se ha desentendido de la infraestructura de la provincia de Buenos Aires”.

“Hacemos este reclamo pensando en que hay que reactivar la obra pública, en que hay que transferir los fondos que corresponden y acompañar a las provincias en la infraestructura. Mejorar las rutas no tiene que ser una consigna vacía, sino que se necesita de presupuesto, como necesita presupuesto el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ejecutivo local. También es una decisión política y necesitamos un Estado nacional presente con aporte de recursos”. sostuvo Alonso.

Acto seguido, Cabarcos replicó: “Ordenar, controlar y auditar, no es desfinanciar. El Estado tiene que estar bien administrado. Ordenar las cuentas es una necesidad”. (27-04-26).