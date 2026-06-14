Fede Rasmussen hizo un gol en la victoria de Colón: “Que sirva como una inyección de confianza”

El dorreguense Federico Rasmussen fue uno de los protagonistas de la goleada de Colón por 3-0 ante Defensores de Belgrano en Núñez por el Nacional B. El defensor abrió el camino del triunfo con su primer gol desde que llegó al Sabalero y, tras el encuentro, destacó la importancia de volver a sumar de a tres luego de una serie de cuatro empates consecutivos. “Era merecido el triunfo y ahora tenemos que seguir adelante. Disfrutar hoy, mañana y después ya ponernos a pensar en lo que viene, que va a ser difícil. Vamos por más”, expresó el zaguero una vez finalizado el partido.

Rasmussen también valoró el trabajo realizado en la pelota parada, una de las claves de la victoria rojinegra. Tanto él como Pier Barrios marcaron tras acciones preparadas, un aspecto que el plantel viene entrenando desde hace tiempo. “Siempre trabajamos bien la pelota parada durante toda la semana. No se nos venía dando y hoy se nos dio por duplicado. Eso es importante porque los defensores pudimos darle una mano a los delanteros. Nosotros tenemos que aportar en ataque, así como ellos hacen un gran esfuerzo para ayudarnos en la parte defensiva”, explicó.

El defensor remarcó que el triunfo no solo se construyó a partir de la eficacia ofensiva, sino también desde la solidez mostrada en el fondo. “Lo importante es que pudimos llevarnos los tres puntos y también mantener el arco en cero”, sostuvo.

Para Rasmussen, el resultado fue la consecuencia de una búsqueda que el equipo venía sosteniendo desde hacía varias fechas, aunque los resultados no terminaban de acompañar. “Lo veníamos buscando y no se nos venía dando. Habíamos tenido tiros en los palos y varias situaciones claras. Hoy se dio todo junto. Incluso podríamos haber convertido algún gol más”, analizó.

Además, resaltó el valor de haber conseguido una victoria tan contundente frente a un rival que llegaba como uno de los protagonistas de la Zona A. “Pudimos hacer tres goles en una cancha para nada sencilla, contra un rival durísimo que también estaba peleando arriba con nosotros”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el triunfo puede representar un impulso importante para afrontar la segunda parte del campeonato. “Ahora que sirva como una inyección de confianza para lo que viene. Mientras tanto, vamos a disfrutar hoy y mañana, y después pensaremos en Chaco”, señaló.

Finalmente, el defensor se refirió al estado anímico del plantel y aseguró que el grupo nunca perdió la confianza, más allá de la falta de victorias en las últimas jornadas. “El grupo siempre estuvo bien, a pesar de que los resultados por ahí no se nos venían dando. Veníamos sumando, pero queríamos los tres puntos y hoy lo pudimos conseguir en una cancha difícil. Ahora iremos a Chaco a tratar de llevarnos algo importante para Santa Fe”, concluyó. (Fuente Sol Play 91.5). (14-06-26).