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Murió un motociclista tras chocar con un auto que trabajaba para Uber en Punta Alta

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Un joven de 22 años murió esta mañana tras protagonizar un choque entre una motocicleta y un automóvil que prestaba servicio para la plataforma Uber en Punta Alta.

El siniestro se produjo alrededor de las 6.20 en la intersección de las calles 25 de Mayo y Mitre, donde, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta Gilera Smash 110 cc y un Renault Sandero.

Según informaron fuentes policiales, la moto era conducida por Eric Maximiliano Aguilar, de 22 años, quien circulaba solo y falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

En tanto, el Renault Sandero era guiado por Eduardo Maximiliano Quiroga, de 29 años, quien viajaba acompañado por Liliana Cadene, de 47. Tras el impacto, el vehículo terminó volcado sobre una de las esquinas.

Los ocupantes del automóvil fueron trasladados al Hospital Municipal Eva Perón para recibir atención médica. En principio, ambos se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con la información oficial, el automóvil se encontraba prestando servicio para la plataforma Uber al momento del accidente.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y estuvo presente la titular de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, la doctora Villagra.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca y fue caratulada como homicidio culposo. (Fuente y foto La Nueva.). (07-06-26).

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