Un exdirector del Puerto bahiense falleció al caer al vacío mientras hacía ejercicio en un gimnasio

Fuentes oficiales citadas por La Nueva. confirmaron que un hombre de 69 años falleció esta tarde producto de un incidente mientras realizaba ejercicios en el gimnasio Sport Club ubicado en el predio de Chango Más en Bahía Blanca.

Desde la Comisaría Segunda de la vecina ciudad indicaron que el fallecido fue identificado como Roberto Juan Cafasso, exdirector del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca en representación de los Concesionarios y Permisionarios hasta el año 2023.

Por el momento, se están investigando las causas del hecho, aunque primariamente se indicó que el hombre, abogado de profesión, se encontraba corriendo en una cinta en el segundo piso del lugar, cuando tropezó, no pudo mantener el equilibrio y cayó al vacío.

Producto de la caída, perdió la vida. Estuvieron presentes en el lugar personal de la Comisaría Segunda y de Defensa Civil junto a Científica, quienes se están encargando de las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido.

Interviene la UFIJNº1. (Fuente La Nueva.). (06-06-26).