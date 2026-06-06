“Habitando Huellas del Alma”: este lunes comenzará en nuestra ciudad un taller para acompañar procesos de duelo

La Dirección de Salud de la Municipalidad invita a la comunidad a participar del taller grupal “Habitando Huellas del Alma”, una propuesta destinada a acompañar a personas que estén atravesando una situación de duelo.

El encuentro se desarrollará en el Centro Cultural Municipal y dará inicio el próximo lunes 8 de junio, a las 9, bajo la coordinación de la licenciada María Codagnone (MP 243).

Según se informó, el taller propone un espacio de escucha, contención y acompañamiento, donde los participantes podrán compartir experiencias, trabajar en grupo y recibir herramientas que contribuyan a transitar este proceso de una manera más saludable.

Bajo el lema “No estás solo/a”, la iniciativa busca generar un ámbito respetuoso y cuidado, reconociendo que el duelo es una experiencia profundamente personal, pero que puede atravesarse de manera más llevadera con el acompañamiento adecuado.

Finalmente, desde la organización invitaron a vecinos y vecinas que se encuentren transitando un duelo a sumarse a esta propuesta, pensada para acompañar, escuchar y brindar herramientas en un momento especialmente sensible de la vida. (07-06-26).