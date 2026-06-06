El Sindicato Municipal reiteró una serie de reclamos laborales al Ejecutivo

El Sindicato de Trabajadores Municipales elevó una nota al intendente Juan Carlos Chalde en la que ratificó los planteos realizados durante una reunión mantenida el 18 de mayo de 2026 con el director de Gobierno, doctor Silvio Canavesi.

La nota, fechada el 20 de mayo de 2026, enumera una serie de solicitudes vinculadas a la situación laboral y salarial de los trabajadores municipales.

Entre los puntos planteados, el gremio solicitó los nombramientos del personal temporario hasta el último ingreso registrado durante el año 2023 y la mensualización del personal contratado que actualmente se desempeña bajo la modalidad de jornalizado.

Asimismo, requirió igualar a 48 horas los regímenes horarios del personal de Vialidad y otorgar un incremento salarial del 5%, con el objetivo de promediar la inflación informada por el INDEC para los meses de febrero, marzo y abril del corriente año.

Otro de los pedidos consiste en elevar la bonificación por presentismo a 200.000 pesos.

El sindicato también reclamó una pronta respuesta a las notas presentadas el 10 de marzo de 2026, mediante las cuales solicitó el pago de la bonificación por antigüedad al personal contratado y la ampliación de la bonificación por riesgo a todos los trabajadores de salud comprendidos en el artículo 29, inciso Ñ, del convenio colectivo vigente, mencionando como ejemplo al personal de seguridad y administrativo.

Además, pidió revisar la fecha de nombramiento de distintos agentes municipales que fueron incorporados a planta permanente luego de más de diez años de antigüedad como contratados y cuyas categorías, según expresa la entidad gremial, se encuentran por debajo de las de otros agentes con menor antigüedad.

Por otra parte, planteó que, respecto del personal médico comprendido dentro de la carrera municipal, se reduzca la jornada laboral a 25 horas semanales. También solicitó dejar de abonar la bonificación por presentismo a ese sector, señalando que dicho beneficio constituye un incentivo destinado a premiar la puntualidad perfecta y la asistencia durante cada mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29, inciso K, del convenio colectivo.

Finalmente, la organización sindical manifestó que aguarda una pronta respuesta por parte del Departamento Ejecutivo municipal. (07-06-26).