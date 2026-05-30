Realizaron un allanamiento en nuestra ciudad por una causa de amenazas y abuso de arma

La Policía de nuestra ciudad confirmó que avanzó en el esclarecimiento de un hecho ocurrido este viernes 29, a partir de una investigación iniciada de oficio.

Según se indicó, el episodio tuvo lugar alrededor de las 22:30, en inmediaciones de calle Sarmiento al 300, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego, gritos y corridas.

A raíz de la toma de declaraciones testimoniales, el relevamiento de cámaras y el análisis de registros fílmicos, los investigadores establecieron que la víctima fue un joven de 16 años, que vive en nuestra ciudad. Asimismo, identificaron como presunto autor a un hombre de 24 años, también domiciliado en Coronel Dorrego, cuya identidad no fue informada oficialmente.

Con intervención de la Ayudantía Fiscal local y tras reunir elementos de interés para la causa, se solicitó una orden de allanamiento, requisa y secuestro. La medida fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El procedimiento se llevó a cabo hoy sábad 30 a la tarde en un domicilio de calle 9 de Abril al 200. Al momento del ingreso policial, el investigado se encontraba en el lugar.

Como resultado del allanamiento, el personal policial secuestró un buzo blanco con capucha, un par de zapatillas deportivas blancas y una caja vacía de municiones calibre 9×19 marca Magtech, elementos considerados de interés para la investigación.

La causa continúa bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal local y se encuentra caratulada como “Amenazas y Abuso de Arma”. (30-05-26).