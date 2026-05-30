“Dejó una huella que permanecerá para siempre”

El director del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón, Julián Del Valle, despidió con sentidas palabras en sus redes sociales a Fabián Zorzano, quien se jubiló del sistema sanitario público tras 37 años de servicio. Destacó su trayectoria como médico, director del Hospital, director de Salud e intendente municipal, remarcando la huella que dejó en la comunidad gracias a su compromiso, sensibilidad y vocación de servicio.

Del Valle también agradeció la confianza que Zorzano depositó en él desde su llegada a la localidad y recordó los años compartidos de trabajo y aprendizaje. Asimismo, le deseó una nueva etapa llena de satisfacciones, reconociendo su valioso aporte al sistema de salud y a la comunidad de Coronel Dorrego.

Este es el posteo completo:

“Ayer fue un día especial y muy emotivo: Fabián se jubiló del sistema público luego de 37 años de servicio.

“Su paso por nuestro hospital y por distintos cargos públicos —como director del Hospital, director de Salud e intendente municipal— ha dejado una huella que permanecerá para siempre.

“Con su gran sentido humanitario, su sensibilidad, su profundo compromiso con nuestra comunidad y su destacada formación médica, supo acompañar durante décadas la actividad hospitalaria y a muchas familias en momentos sumamente difíciles.

“Puedo decir que tuve la suerte de compartir cuatro años de ejercicio profesional junto a él, durante los cuales aprendí y recibí valiosos consejos en las numerosas charlas que mantuvimos y que, sin dudas, seguiremos teniendo.

“Aprovecho también esta ocasión para agradecer especialmente la confianza que depositó en mí desde mi llegada al pueblo.

“Gracias, Fabián, por tu dedicación, tu compromiso y tu calidad humana. Te deseo una nueva etapa llena de proyectos, tranquilidad y satisfacciones”. (30-05-26).