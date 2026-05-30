Zona Fría: masivo repudio de los intendentes de la zona a los cambios en la ley

Un masivo rechazo cosechó entre los intendentes de la región el proyecto del gobierno nacional tendiente a derogar la ampliación de la Zona Fría sancionada en 2021, lo que en la práctica implicaría que todo el Sudoeste bonaerense –salvo Patagones- deje de percibir el beneficio.

La semana pasada Diputados dio media sanción a la derogación, y se espera que en pocos días el Senado nacional trate la iniciativa libertaria. Si recibe sanción definitiva, los usuarios de Bahía Blanca, la zona y otras regiones del país perderán el descuento del 30% al 50% en las tarifas finales del consumo de gas natural que hoy perciben.

“Es una locura lo que están haciendo –disparó el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero-. Mi distrito es uno de los más fríos de la provincia, a tal punto que la semana pasada, cuando todavía no estamos en invierno, tuvimos temperaturas de 4 o 5 grados bajo cero”.

Moccero recordó que durante la gestión de Alberto Fernández entregó un proyecto gestado en su distrito para obtener el beneficio de Zona Fría.

“Lo presentamos desde acá, desde Suárez, y luego salió aprobado con modificaciones. Se incorporaron muchos lugares que bueno… no son zona fría. Pero nosotros habíamos mostrado con datos que las zonas más frías de La Pampa, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pigüé, Guaminí y toda esta zona nuestra registran temperaturas como las del sur, incluso comparables a las de Ushuaia. Hemos llegado a medir 13 grados bajo cero”, remarcó.

En ese mismo sentido se había expresado el jefe comunal bahiense, Federico Susbielles, quien subrayó que las condiciones climáticas de la región son iguales a las de la Patagonia, distrito que mantendrá los beneficios de Zona Fría.

“Tenemos registros térmicos homologables desde el centro de la Patagonia hasta Bahía Blanca, en toda la zona costera, Neuquén, Viedma”, destacó.

El jefe comunal bahiense dijo que entre la región y la zona norte de la Patagonia “hay menos de medio grado de diferencia térmica” (promedio), aunque en Bahía Blanca “hay más viento, lo que hace que el frío se sienta de otra manera, y encima los bahienses ganamos la mitad de lo que se gana en la Patagonia”.

Moccero propuso que los intendentes y dirigentes de las zonas afectadas por el recorte del subsidio lleven adelante una gran campaña de recolección de firmas para trasladar al Senado. También habló de generar “petitorios” con el respaldo de todo el arco político y los concejos deliberantes de cada distrito.

“Estamos poniendo (un petitorio) en las plazas, en todos lados, para reunir firmas a favor del rechazo a este proyecto. Supongo yo que en todos los distritos harán lo mismo, ¿no? Porque si no nos defendemos nosotros, nadie va a venir a hacerlo”, dijo.

Bahía Blanca fue uno de los primeros distritos de la zona en lanzar la campaña “Defendamos la ley de Zona Fría”. Pueden sumarse todos los vecinos que lo deseen, ingresando a la página web zonafria.bahia.gob.ar y aportando su nombre, apellido y DNI.

“Con esta campaña buscamos reunir adhesiones para defender este derecho y solicitar a las autoridades correspondientes que se mantenga la protección tarifaria para las familias alcanzadas. Tu firma ayuda a visibilizar el reclamo y fortalecer el pedido colectivo”, se indicó.

El Municipio de Coronel Rosales también lanzó una campaña similar, con el objetivo de que los propios vecinos se comprometan con la defensa de los descuentos en la tarifa de gas “que hoy representan un alivio fundamental para miles de familias rosaleñas durante los meses de bajas temperaturas”.

Desde el Municipio remarcaron que la Zona Fría no constituye un privilegio, sino una herramienta necesaria “que reconoce las condiciones climáticas de la región y garantiza el acceso a la calefacción de manera más accesible para los hogares”.

La firma se puede registrar en la página web mcr.gob.ar/registrozonafria. Quienes deseen firmar de manera presencial, en tanto, pueden acercarse al hall del Municipio, en Rivadavia 584.

“Hay que frenar este proyecto nefasto que, encima, no tiene en cuenta que el subsidio no le cuesta nada al Estado. Hoy no se nota el perjuicio, pero cuando lleguen las facturas de julio sin el subsidio, más los aumentos que se vienen, la gente va a pagar un 120% más por el gas. ¿Y adónde va a ir ese dinero? A las empresas. Porque el Estado no se ahorra nada con esto, sino que lo único que hace es sacarle la plata a la gente para dársela a las proveedoras del servicio de gas”, sostuvo Moccero.

Desde su punto de vista, la gente va a hacer “lo imposible” para pagar el servicio y va a recortar otros gastos, lo que va a seguir contrayendo la actividad económica.

“A los más humildes los proveeremos con leña, pero no podemos darle leña a toda la comunidad. Mucha gente va a pasar frío, y habrá más enfermedades. Yo no sé si el gobierno siquiera pensó en esto”, fustigó.

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, lamentó que algunos legisladores “vuelven a darle la espalda a las necesidades del interior”.

“No se pueden tomar decisiones desde un escritorio en Capital Federal desconociendo el rigor de nuestro clima. En Monte Hermoso la calefacción en invierno no es un lujo ni un beneficio selectivo, es un derecho básico”, sostuvo.

“Somos más de 90 comunidades bonaerenses las que vamos a ser perjudicadas si el Senado de la Nación Argentina acompaña esta modificación que atenta contra el bienestar y el bolsillo de cada familia y comercio”, agregó.

Pablo Garate, de Tres Arroyos, dijo que hay “un desconocimiento profundo de lo que pasa en el interior”.

“Son funcionarios que solo ven planillas de Excel y ven las cosas desde escritorios en Capital Federal. No entienden la lógica ni lo que pasa en el interior”, señaló.

“Zona Fría es un derecho para quienes vivimos en lugares donde hace frío gran parte del año. De hecho, la última helada que se registra en esta región es en noviembre”, subrayó.

Prometió que se hará “todo lo posible” para frenar la derogación; en tal sentido, habló de recurrir a la Justicia y hacer reclamos activos junto con otros intendentes.

Otro de los jefes comunales que criticó la iniciativa fue Ricardo Marino, de Patagones. Si bien su distrito no será afectado –ya que forma parte de la Patagonia- impulsó una sesión especial del Concejo Deliberante para rechazar las modificaciones al régimen de Zona Fría.

“Hoy más que nunca debemos levantar la bandera de nuestros derechos y ser solidarios con los 4 millones de hogares que van a perder este beneficio si se da la sanción definitiva de la ley”, dijo ante concejales, vecinos, referentes del comercio y sindicatos.

La resolución en repudio de los cambios a la ley de Zona Fría obtuvo el respaldo de 13 ediles, mientras que otros tres votaron en forma negativa.

Reclamo en el Foro de Intendentes Radicales

Los jefes comunales radicales de la región se expresaron a través del Foro de Intendentes que los agrupa. Allí dejaron en claro su “profunda preocupación y rechazo” al proyecto de Javier Milei.

“El ajuste no puede llegar también a la calefacción de los bonaerenses. De aprobarse esta medida, miles de familias de nuestras comunidades sufrirán aumentos significativos en las facturas de gas justo en los meses de mayor consumo, afectando especialmente a trabajadores, jubilados, sectores medios y vecinos de localidades donde el invierno obliga durante meses a calefaccionarse para poder vivir”, remarcaron.

“La denominada Zona Fría no es un privilegio político ni un subsidio discrecional. Es el reconocimiento de una realidad climática concreta que atraviesa gran parte del interior de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”, añadieron.

También acusaron al gobierno de tener una mirada “centralista y puramente fiscal”.

“No se puede gobernar la Argentina ignorando que hay ciudades donde el gas es un servicio esencial para atravesar el invierno y no un gasto opcional”, fustigaron.

Por último, le pidieron a los legisladores nacionales por Buenos Aires que “rechacen cualquier intento de eliminación o reducción del Régimen de Zona Fría y defiendan una tarifa diferencial justa para los distritos donde las condiciones climáticas hacen indispensable el uso intensivo del gas durante gran parte del año”.

“Defender la Zona Fría es defender el federalismo, la equidad territorial y el derecho de millones de bonaerenses a acceder a servicios esenciales en condiciones razonables”, culminaron.

Entre los firmantes estuvieron los intendentes Javier Andres, de Adolfo Alsina; Lucia Gómez, de Adolfo Gonzales Chaves; Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego; Martín Randazzo, de General La Madrid; Sofía Gambier, de Pellegrini; y Luciano Spinolo, de Tres Lomas.

Por el lado de los vecinalistas, Carlos Bevilacqua, de Villarino, dijo que no se puede ordenar las cuentas públicas “a costa de la salud de la gente”.

“Cuando uno ve estas decisiones, observa que detrás hay gente que desconoce la realidad. Prometen que el subsidio va a quedar para los más vulnerables, pero la realidad es que el descuento que van a hacer será sólo para el consumo de gas, no para los otros costos en la factura”, dijo.

“Estoy preocupado. Como intendente, lo que me queda es manifestarme y tratar de que los legisladores no dejen que esto prospere; y, si prospera, ver qué estrategia legal podemos llevar adelante para evitar los efectos de esta derogación”, agregó.

Su par de Saavedra, Matías Nebot, dijo que la calefacción en zonas como el Sudoeste “no es un privilegio, sino una compensación ante una realidad adversa”.

“El gobierno nacional está cruzando el límite y quienes tenemos responsabilidades públicas debemos dar la batalla contra esto. Los intendentes tenemos que llevar el reclamo donde corresponde”, dijo.