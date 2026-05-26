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Ludoteca sobre ruedas en San Román

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El próximo 29 de mayo, de 14 a 16, en la Casa Estación de San Román se realizará la actividad Ludoteca sobre ruedas.

La actividad es impulsada por la Dirección de Desarrollo Humano, la Jefatura de Niñez y Familia, la Dirección de Cultura y la Subdirección de Deportes, con el objetivo de acercar a la localidad un programa mensual de actividades lúdicas, literarias, artísticas y deportivas.

La propuesta está destinada a niños, adultos y familias de esa localidad, y busca promover el encuentro a partir del juego como una herramienta para fortalecer la convivencia, la integración social y el valor de compartir tiempo con otros.

Durante la jornada se desarrollarán rondas de experiencias de narración, cuentos y obras literarias, espacios de tejido, manualidades, puntos y puntadas para todas las edades, además de juegos.

Desde la organización destacaron que “el juego es una necesidad y también un derecho, una manera de incluir, construir comunidad y generar espacios saludables de encuentro. Niños y adultos necesitan jugar, expresarse, compartir y sentirse parte”. (26-05-26).

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