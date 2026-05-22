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Intentaron usurpar una vivienda en El Perdido y la Policía aprehendió a cuatro personas

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La Comisaría Coronel Dorrego informó que personal de esa dependencia, junto a efectivos del Destacamento Policial El Perdido, intervino hoy viernes en un hecho ocurrido en dicha localidad, en el marco de actuaciones judiciales caratuladas “Usurpación en grado de tentativa”.

El procedimiento tuvo lugar en un inmueble ubicado en inmediaciones de calle Santa Cruz sin número, esquina Sargento Cabral, donde cuatro personas mayores de edad habrían ingresado a la propiedad tras violentar puertas y ventanas con distintos elementos contundentes y herramientas de fuerza.

Al momento del hecho, el propietario del inmueble se encontraba en el sector posterior de la vivienda. Ante la rápida intervención del personal policial, los efectivos impidieron la consumación del ilícito y aprehendieron a los involucrados.

Asimismo, en el lugar la Policía secuestró elementos presuntamente utilizados para cometer el hecho, entre ellos herramientas tipo barreta, maza y otros elementos de fuerza, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Por el hecho se labraron actuaciones con intervención de la U.F.I.J. N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca y del Juzgado de Garantías N° 1, bajo la carátula mencionada. (22-05-26).

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