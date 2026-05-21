El Perdido: se construirá una casa por el Programa “Tu Lugar – Acceso al Terreno para la Primera Vivienda”

El intendente Juan Chalde firmó este miércoles en El Perdido un contrato de compraventa inmobiliaria por un terreno enmarcado en el Programa “Tu Lugar – Acceso al Terreno para la Primera Vivienda” con el vecino Nahuel Contreras, con destino exclusivo a la construcción de vivienda única familiar.

El citado programa brinda la posibilidad al vecino de comprar un terreno adquirido por el municipio oportunamente mediante prescripción administrativa para que luego pueda construir su vivienda familiar y de ocupación permanente, previa compra por licitación.

Hay que resaltar que éste es la primera ocasión que mediante esta posibilidad se ha concretado.

El programa contempla facilidades en el pago del terreno como también obligaciones y plazos para que el adquirente construya su vivienda.

Chalde, acompañado del delegado municipal en El Perdido, Alejandro D´Annunzio y el director de Obras Públicas, Leandro Unger, se manifestó muy complacido por dar este primer paso dando inicio a esta modalidad.

Por su parte, Nahuel Contreras se mostró emocionado y muy entusiasmado por comenzar cuanto antes la construcción de su casa. (21-05-26).