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Convocan en Monte Hermoso a una jornada ecológica y solidaria para limpiar la playa y la costanera

La actividad se realizará el próximo 25 de mayo por la mañana y busca reunir a vecinos y voluntarios para colaborar en la limpieza y puesta en valor de distintos sectores del frente costero.

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El municipio de Monte Hermoso realizará el próximo domingo 25 de mayo la “1º Jornada Ecológica y Solidaria”, una propuesta orientada a la limpieza y recuperación de la playa y la costanera luego de los efectos provocados por la reciente sudestada.

La convocatoria invita a vecinos, instituciones y voluntarios a sumarse a una mañana de trabajo colectivo para colaborar con el acondicionamiento de distintos espacios del sector costero, en una iniciativa que apunta tanto al cuidado ambiental como al fortalecimiento del compromiso comunitario, bajo el lema «Una comunidad unida siempre sale adelante».

El punto de encuentro será a las 9.30 en Traful Bis y Costanera. Desde la organización recomendaron asistir con calzado cómodo y guantes para participar de las tareas previstas.

“Cada mano cuenta”, expresaron desde la convocatoria, que busca transformar el feriado patrio en una jornada de participación y colaboración para recuperar uno de los principales espacios públicos del balneario.

La propuesta también pone el foco en la importancia de mantener y preservar el entorno natural de Monte Hermoso, especialmente tras los fenómenos climáticos que afectaron distintos sectores de la costa en los últimos días. (Noticias Monte Hermoso). (19-05-26).

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