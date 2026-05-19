Lanzan en la provincia de Buenos Aires una adhesión voluntaria para regularizar las cuotas de las viviendas

En el marco del nuevo régimen para el recupero de la inversión en viviendas que lanzó el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, a cargo de Silvina Batakis, a partir del 18 de mayo comenzó a convocarse a aquellas familias adjudicatarias que están en condiciones de adherir a la nueva modalidad para que puedan refinanciar la deuda de sus casas.

En ese sentido, se aclaró que la medida está destinada a familias que cuentan con Planes de Pago con actualización trimestral HogarBA, estén o no al día con sus cuotas. Con esta nueva modalidad, se deja sin efecto la aplicación del Coeficiente HOGAR BA y se pasará a aplicar el sistema de Unidades de Vivienda (UVI) para el cálculo de la cuota mensual.

Una Unidad de Vivienda (UVI) es una unidad de cuenta indexada al costo de la construcción en Argentina, utilizada para facilitar préstamos hipotecarios, ahorro e inversión. Diseñadas por el Banco Central (BCRA), 1.000 UVIs equivalen al costo de construcción de un metro cuadrado testigo, permitiendo que la deuda se actualice según la inflación.

Para ingresar al beneficio, desde la cartera de Hábitat se elaboraron dos formularios digitales: uno permite acceder sólo a la actualización de las cuotas restantes y el otro además, incluye un plan de regularización para aquellas familias que registren deuda al 15/05/26.

Adjudicatarios sin deuda

Respecto a los beneficiarios con pagos al día, a partir de esta nueva modalidad, el valor de la cuota total no podrá superar el 30% de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($217.800 a mayo de 2026). Si ese monto mensual fuera mayor a dicho tope, el excedente se traslada a cuotas futuras, pudiendo extenderse el plan hasta un máximo de 480 cuotas, equivalente a 40 años.

Adjudicatarios con deuda

En el caso de aquellos beneficiarios que adeudan cuotas, a partir del trimestre siguiente a la adhesión, la boleta se integrará por dos componentes sumados. Por un lado, la mora anterior que incluye las cuotas impagas actualizadas e intereses punitorios calculados a la fecha de corte, que se consolidarán en una suma fija en pesos y sin intereses adicionales a pagar en cuotas mensuales iguales y fijas hasta el fin de mi plan original.

Y por otro lado la cuota corriente cuyo monto mensual se determinará según el valor de las Unidades de Vivienda (UVI) publicado por el Banco Central de la República Argentina el último día hábil del mes anterior a la liquidación.

Municipios incluidos

Esta iniciativa, que en esta primera etapa incluye a casi 1900 beneficiarios, abarca a las viviendas domiciliadas en 55 municipios bonaerenses: Adolfo Alsina, Alberti, Almirante Brown, Ayacucho, Bahía Blanca, Berisso, Bragado, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chivilcoy, Cnel. Dorrego, Cnel. Pringles, Cnel. Suárez, Dolores, Ensenada, Escobar, Est. Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. La Madrid, Gral. Lavalle, Gral. Paz, Gral. Pueyrredón, Hip. Yrigoyen, La Matanza, La Plata, Laprida, Las Flores, Lobería, Lomas de Zamora, Magdalena, Maipú, Mercedes, Monte Hermoso, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Quilmes, Rauch, Saavedra, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Veint. de Mayo, Villa Gesell. Más adelante se irán realizando nuevos planes de pago para otros adjudicatarios.

Con esta medida, el objetivo es hacer más justo el sistema de cuotas que pagan las familias propietarias por las casas, además de garantizar que la inversión del Estado provincial en la construcción de viviendas permita realizar nuevas obras.

Los beneficiarios al día, pueden acceder al formulario de adhesión en el siguiente link: https://forms.gba.gob.ar/formulario/d5ce52f217f336f89b322c1b7d0413d20d71894a3055124df057f7adf4d285ccfb99debecc26a541f56d925012b92e66c793702b532df55850592ba5a454143e.

Los beneficiarios con deuda pueden acceder al formulario de adhesión en el siguiente link: https://forms.gba.gob.ar/formulario/5ec9f1762fd4a26df222e99ef8f60038d8b465405372b43d77e0fe3454fcfd418428db59a68d69d44bac2637b9a3c172d5cd8a1f4d500f43b511440624e71104

Por dudas o consultas, comunicarse a los siguientes teléfonos y correo electrónico:

WhatsApp: 221-6160152

Teléfono fijo: 221-4294977

Correo electrónico: financiero@vivienda.mosp.gba.gob.ar

19-05-26