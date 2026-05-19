La ciudad

Pocho

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Por César Mc Coubrey

Yo te conocí de purrete, cuando desde el barrio de “Los Turcos” te acercabas al mío para conquistar a “Celi” De Cos, una de las tantas chicas lindas de por aquí. Y no solo lo lograste: fueron mucho más allá, formaron una familia.

Después supe que tu voz era la que se escuchaba por los altoparlantes en la playa de Monte Hermoso diciéndonos: “Helados Pichicai, mejores no los hay”.

En la faz deportiva nos enfrentamos algunas veces en la cancha de Sirio, y es imborrable el recuerdo de tus amigos gritándote: “¡Quemalo, cantor!”.

Siempre supimos el uno del otro, aunque a la distancia. El tango nos iba a encontrar y, gracias a Dios, pudimos compartir ese “Caminito” que fue seguido por muchos amantes del 2×4 a través de la onda de LA DORREGO.

Ahí pude comprobar que no solo parecías, sino que eras un tipo querible, y así consolidamos una sincera amistad.

Los sentimientos son eso: únicos, irrepetibles y difíciles de contextualizar.

Es mentira que te fuiste, como alguna vez sentenció Aníbal “Pichuco” Troilo: “Alguien dijo alguna vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¡Pero cuándo! Si siempre estoy llegando”.

Chau, Pocho. (19-05-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Más inclusión y oportunidades: entrega de netbooks a estudiantes de nuestro distrito

El Concejo local rechazó por mayoría la eliminación de Zona Fría / ¿Cuál fue la postura de los dos concejales libertarios?

Solicitaron una parcela en el Sector Industrial Planificado para un proyecto metalúrgico

Un repaso random por nuestro archivo / 30 de julio de 2013: presentaban el programa Tú manzana recicla

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior