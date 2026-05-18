Fincas en cosecha permitió conocer desde adentro la producción de aceite de oliva

Con una muy buena concurrencia se desarrolló el sábado 16 de mayo la primera visita guiada en el marco de la propuesta “Fincas en Cosecha”, impulsada por el Área de Turismo de la Municipalidad de Coronel Dorrego.

La actividad tuvo lugar en el establecimiento Estilo Oliva y permitió a los participantes conocer desde adentro una parte significativa de la idiosincrasia productiva del distrito: la elaboración de aceite de oliva, una actividad que combina trabajo de campo, conocimiento técnico, agregado de valor y proyección turística.

El recorrido comenzó en el campo de olivares, donde los visitantes pudieron observar y participar de la práctica de cosecha artesanal. También se mostró el funcionamiento de la cosecha mecánica, lo que permitió comparar distintos métodos de recolección y comprender mejor el proceso productivo.

Luego, el grupo se trasladó hacia la almazara, espacio en el que los guías explicaron las diferentes etapas que atraviesa la aceituna hasta llegar a la obtención del aceite. De esta manera, la jornada ofreció una experiencia integral, vinculando producción, identidad local y turismo.

La visita culminó en la tienda de café del establecimiento, donde los participantes compartieron una merienda ofrecida por los propietarios.

Desde la Dirección de Producción y Turismo se agradeció especialmente a la familia Hollender por el cálido recibimiento y se destacó el valor del producto turístico que ofrecen en Coronel Dorrego. (18-05-26).