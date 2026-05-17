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El temporal destapó la camioneta que había sido tragada por el mar en Marisol

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Luego de la reciente ciclogénesis y el intenso temporal de viento y lluvia que afectó a la zona costera durante los últimos días, la propia acción de la naturaleza volvió a dejar al descubierto una camioneta que había quedado sepultada bajo la arena y el agua a fines de marzo.

A través de imágenes enviadas por un lector al diario La Voz del Pueblo, se pudo constatar que el vehículo emergió casi por completo en la playa.

Se trata de una Suzuki Grand Vitara, dominio FOE 534, que el pasado 31 de marzo quedó varada y posteriormente tapada por los efectos de la marea en la localidad de Marisol, más precisamente en el sector conocido como el Arroyo El Gaucho.

En aquel momento, el rodado era ocupado por dos hombres de 50 y 56 años, oriundos de las localidades de Benito Juárez y Barker, quienes se encontraban transitando la zona durante una jornada de pesca. Ante la imposibilidad de retirar el vehículo y el rápido avance del agua, ambos tripulantes debieron ser auxiliados y puestos a salvo por el personal de los Bomberos Voluntarios de Oriente, debiendo abandonar la camioneta en el lugar. (La Voz del Pueblo). (17-05-26).

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