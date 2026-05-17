El taller de compostaje llegará a El Perdido

El Perdido será sede de un taller de compostaje, una actividad impulsada por las áreas de Educación y Salud Ambiental de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Coronel Dorrego.

La jornada se desarrollará el próximo jueves 21 de mayo a las 17 , en instalaciones de la delegación, y está pensada como un espacio abierto para que vecinos y vecinas puedan conocer herramientas prácticas para el tratamiento sustentable de los residuos orgánicos en el hogar.

El compostaje es una práctica sencilla que permite transformar restos de alimentos y otros residuos biodegradables en abono natural.

Según explicó el municipio, a través de este proceso, se reduce significativamente la cantidad de residuos que terminan en el basural, se disminuye la contaminación y se promueve una forma más responsable de vincularnos con nuestro entorno.

La propuesta busca acercar conocimientos útiles y aplicables a la vida cotidiana, fomentando hábitos sustentables que pueden comenzar desde casa y multiplicarse en toda la comunidad. (17-05-26).