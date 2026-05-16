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Este lunes se realizará un nuevo encuentro del ciclo Cuidar a los que nos cuidan

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Este lunes 18 de mayo, a las 10, en el Centro Comunitario Municipal, se desarrollará una nueva jornada del ciclo de charlas “Cuidar a los que Cuidan”, propuesta impulsada por el Área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, con el acompañamiento de profesionales de la Dirección de Salud y del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón.

La actividad brindará herramientas concretas a quienes desempeñan tareas de cuidado de personas mayores, tanto en el ámbito familiar como profesional, con el objetivo de abordar el impacto físico, emocional y social que esta labor implica.

Las exposiciones estarán a cargo de las licenciadas María Codagnone, Aldana Oviedo y Paula Colonna, junto al licenciado Juan Cuello, quienes abordarán distintas temáticas vinculadas al bienestar integral de los cuidadores.

Entre los ejes previstos se encuentran las consecuencias del cuidado en la salud física y emocional, la importancia de la movilidad y el ejercicio como herramientas preventivas, estrategias prácticas aplicables a la rutina cotidiana, los aportes de la arteterapia al bienestar emocional y criterios ergonómicos para adaptar el hogar y reducir la exigencia física que implica la asistencia diaria. (16-05-26).

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