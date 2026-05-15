Solicitan que el gobierno municipal evalúe sistemas de autoabastecimiento energético en Marisol

El Concejo Deliberante trató y aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por el bloque de Fuerza Patria que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal evaluar la implementación de sistemas de energía de autoabastecimiento en la localidad de Marisol, además de incorporar herramientas de comunicación satelital o tecnologías alternativas de emergencia.

Durante la lectura de la iniciativa, la concejala Manuela Alonso mencionó que “la conectividad y las comunicaciones constituyen un servicio esencial”, y remarcó que “cada vez que se producen cortes de energía eléctrica se ven afectados los sistemas de telefonía, Internet y demás medios de comunicación, generando aislamiento y dificultades para la atención de emergencias”.

El proyecto también expresa que la situación “impacta directamente en la seguridad de vecinos, turistas, personal de salud, fuerzas de seguridad y trabajadores municipales” y sostiene que “resulta indispensable garantizar herramientas mínimas de comunicación para actuar ante emergencias sanitarias, climáticas o de seguridad”.

La iniciativa solicita al Departamento Ejecutivo que “realice gestiones y evalúe la implementación de sistemas de energía de autoabastecimiento en la localidad de Marisol, mediante la instalación de paneles solares y equipos de almacenamiento energético en dependencias estratégicas”.

Además, pide “la incorporación de sistemas de comunicación satelital o tecnologías alternativas de emergencia que permitan mantener conectividad y comunicación ante cortes prolongados de suministro eléctrico”.

El proyecto menciona como instituciones prioritarias para la instalación de estos sistemas a la Delegación Municipal de Marisol y a la Unidad Sanitaria de Marisol, además de otros espacios estratégicos que el Ejecutivo considere necesarios.

En su intervención, Alonso explicó: “Este proyecto surge de la necesidad concreta de los vecinos y vecinas de la localidad de Marisol”. También afirmó que la propuesta “tiende a dar respuesta a las situaciones de cortes de energía eléctrica y que cuando esto sucede se quedan sin comunicación telefónica, sin Internet, quedando la población aislada ante posibles situaciones climáticas o situaciones de seguridad”.

La edil agregó: “Lo que solicitamos es claramente el sistema de autoabastecimiento energético y herramientas de comunicación satelital”.

Además, sostuvo que “lo que se solicita es proteger a la comunidad en situaciones de contingencia” y señaló que se trata de “una preocupación de los vecinos y de las vecinas, no solamente de quienes viven en la localidad, sino también de vecinos y vecinas que invierten en la localidad o que deciden visitarla”.

Por su parte, la concejala del bloque de la UCR Romina Rozas indicó que durante la reunión de labor parlamentaria solicitaron cambios en la redacción de la propuesta porque “se mezclaban algunas cuestiones que tenían que ver con los cortes de electricidad que ha sufrido en días pasados la localidad de Marisol, de lo cual hay un ente privado que es responsable por ese convenio”.

“Estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto de generarle mayores herramientas a todos los vecinos de Marisol”, aclaró.

También hizo referencia a los problemas de conectividad en la localidad y afirmó: “Entendemos que la señal de Internet a veces es compleja, que no tenemos antenas de ninguna compañía de telefonía celular, que es un reclamo que lo hemos hecho desde este Concejo durante muchos años y a distintas compañías y no lo hemos podido lograr”.

En ese sentido, señaló que “la instalación de una antena de telefonía celular tal vez posibilitaría tener otras herramientas al alcance de la mano a la hora de la comunicación”.

A su turno, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza), adelantó el acompañamiento de su bloque. “Está bueno que vayamos pensando en energías renovables, que es lo que se viene”, afirmó.

Expresó que “el espíritu de este proyecto se utilizaría en casos de cortes” y destacó que “como bien explicó la concejala Alonso, en cualquier corte no quedarían incomunicados”. (16-05-26).