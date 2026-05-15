Maximiliano Nuñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1: “El hantavirus es bastante contagioso y no hay una vacuna específica”

Maximiliano Nuñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1, habló sobre la campaña de vacunación antigripal, la distribución de dosis y la situación sanitaria vinculada al hantavirus.

“Anticipadamente, como se pidió, todos los ministros de Salud de todas las las provincias le pidieron al Gobierno nacional que adelante la campaña de vacunación antigripal. Se pudo conseguir eso”, expresó.

El funcionario explicó que durante las primeras semanas hubo dificultades con la provisión de vacunas. “La cuestión es que los primeros 15 días se dieron vacunas, después empezaron a mermar. Durante casi un mes no hubo muchas dosis para entregar y hace dos semanas hubo una partida importante que nos permite distribuir y obligadamente que cada unidad sanitaria o centro de vacunación tenga”, indicó.

Además, detalló la cantidad de dosis entregadas. “Hoy en adultos más jóvenes entregamos casi 50.000, 48.500 dosis. En pediátricas entregamos casi 10.000 dosis y 27.000 en menores de 65 años”, señaló.

Nuñez Fariña sostuvo que la repercusión pública por la falta de vacunas impulsó la demanda. “La falta de dosis ha generado tanto movimiento a nivel periodístico que se acercó todo el mundo que tenía que vacunarse”, afirmó.

También destacó que la cobertura en adultos mayores y personal sanitario alcanzó niveles positivos. “El índice de vacunación en adultos mayores es muy bueno, en agentes de salud también es muy bueno. Estamos flojitos o con bajo número de vacunación en embarazadas y de seis meses a dos años el índice de vacunación es bajo”, remarcó.

En ese sentido, insistió con la importancia de la vacunación en embarazadas. “Lo que tienen que entender es que si ellas se vacunan, están inmunizando a la persona o al bebé que tienen adentro. Y aquellas madres que ya tuvieron familia, si se vacunan, también están inmunizando por medio de la lactancia al niño que está alimentándose”, explicó.

Sobre la distribución de vacunas, aclaró las diferencias entre el sistema público y privado. “El privado son dos circuitos distintos: lo que hace la parte privada o los laboratorios de manera privada, que son los que abastecen en la farmacia, y lo que nos da el Gobierno nacional a nosotros”, señaló.

Además, recordó que este año volvieron los criterios habituales de vacunación. “El año pasado, por el problema de la inundación, Bahía Blanca estaba exenta de los criterios de vacunación. Hoy volvimos a lo que era anteriormente, que era el criterio de vacunación. Los grupos de riesgo son los que hoy están preponderando para la vacunación”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Nuñez Fariña se refirió al hantavirus y pidió reforzar las medidas de prevención. “La mejor forma de prevenirlo es higienización, lavado de manos, lavado de los utensilios, tratar de exterminar los roedores y mantener los pastos cortos”, indicó.

El titular de Región Sanitaria 1 advirtió que las lluvias recientes favorecieron la proliferación de roedores. “Con estas lluvias que hubo en Bahía Blanca estos últimos tiempos, ha habido un crecimiento de roedores a nivel general”, afirmó.

También alertó sobre el nivel de contagio de la enfermedad. “Es contagioso, sí, bastante contagioso”, dijo.

Por último, describió los síntomas y el tratamiento disponible. “Es un estado gripal muy fuerte en los primeros estadios y después empiezan a aparecer manifestaciones patológicas. No hay una vacuna o un medicamento específico, sino un control y estabilizarlo”, concluyó. (Fuente BVC Bahía Blanca). (15-05-26).