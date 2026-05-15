Legisladores bonaerenses criticaron las trabas del SENASA a los apicultores

Luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) anunciara la implementación al partir del 1° de agosto de un trámite adicional para el traslado de productos apícolas, legisladores bonaerenses cuestionaron la medida al afirmar que significa “más burocracia que sólo complicará el trabajo diario” del productor del sector.

En ese sentido, los diputados Luciano Bugallo (Coalición Cívica) y Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal) hicieron mención a que la exigencia de un Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para acreditar el traslado del material desde los apiarios a la sala de extracción fue una medida inconsulta con el sector y que “no resuelve absolutamente nada”.

En detalle, el nuevo documento exigido por el SENASA a partir de agosto deberá ser gestionado por los titulares de apiarios en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), y a la vez serán los responsables de las salas de extracción de miel quienes deberán efectuar el cierre del DT-e.

Según señalaron desde el organismo sanitario dependiente de la secretaría nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca, la medida apunta a “fortalecer el sistema de trazabilidad apícola y reforzar garantías sanitarias”, aunque a la vez suma una nueva capa de burocracia para el sector productivo.

“No resuelve absolutamente nada, son medidas pensadas desde un sillón de un despacho en CABA, que es mayor burocracia para un sector que ya viene bastante golpeado, y no mucho más”, señaló Bugallo, en diálogo con Diputados Bonaerenses.

Asimismo, el legislador bonaerense de la Coalición Cívica puntualizó que la medida va a contramano del discurso oficial de la adminsitración nacional de simplificar el Estado. “No estan pensando en desburocratizar, sino que van para el otro lado: exigir inscripciones, completar datos y ninguna utilidad a cambio”, sostuvo.

Por su parte, Vaccarezza añadió que el nuevo trámites online que pedirán desde el SENASA representa información que “actualmente está cargada en el sistema”. “Esto no es trazabilidad, es más burocracia que solo complica el trabajo diario del apicultor”, puntualizó.

Entidades del campo bonaerense también apuntaron contra el SENASA

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitió en las últimas horas un comunicado en el que sostuvieron que los tramites solicitados por el SENASA ya están contemplados en el sistema de trazabilidad Apícola (SITA), el cual “es elogiado y único en todo el mundo”.

“¿A quién le sirve esto? ¿Quién insistió con este sistema y por qué? Preguntas que no logramos hacer escuchar y obtener respuestas satisfactorias. Si SENASA en vez de facilitar el mercado de la miel, tiene por objetivo complicar al productor y agregar cada vez más tramites online, lo logró”, afirmaron desde la entidad rural presidida por Ignacio Kovarsky.

En consecuencia, desde la Comisión Apícola de CARBAP instaron a revisar esta medida y generar los canales de dialogo conducentes, efectivos y concretos “para encontrar la manera de que el productor pueda dedicarse a lo que sabe, producir y agregar valor”. (15-05-26).