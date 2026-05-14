Tras los dichos de Graciela Pérez a LA DORREGO, Betina De la Loza pidió al Concejo que no se designe con el nombre de su madre Iris Alicia Galisteo a una calle interna del Barrio de la FEB

La vecina Betina Iris De la Loza envió una nota al Concejo Deliberante de Coronel Dorrego en la que agradeció el reconocimiento realizado hacia su madre, Iris Alicia Galisteo, pero solicitó que no avance la designación de una calle interna del Barrio FEB con su nombre.

En el escrito, fechado el 28 de abril de 2026, De la Loza expresó “el mayor de los respetos” hacia el cuerpo deliberativo y manifestó “sincero agradecimiento” por haber considerado el nombre de su madre para una calle de la localidad.

“Este gesto me honra profundamente y constituye un reconocimiento que valoro con enorme orgullo y emoción”, señaló.

No obstante, indicó que decidió solicitar que la designación “no se lleve a cabo” debido a situaciones que comenzaron a surgir alrededor de la decisión, en particular por expresiones de la ex vicepresidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Graciela Pérez, a LA DORREGO (cliquear acá).

“La solicitud se fundamenta en el profundo respeto que siento por la memoria de mi madre. Estoy convencida de que ella no hubiese querido que su nombre se viera involucrado en discusiones, desacuerdos o controversias de ningún tipo”, expresó.

Además, sostuvo que la vida de Iris Alicia Galisteo “estuvo guiada por valores de respeto, unión y armonía”, valores que desea preservar.

Finalmente, De la Loza pidió al Concejo Deliberante que reconsidere la decisión y reiteró el agradecimiento “por el gesto hacia mi familia”.

El pedido fue enviado a la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento para su consideración. (14-05-26).