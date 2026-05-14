Preocupación por el estado de balcones y frentes en edificios del distrito

El Concejo Deliberante trató un proyecto de resolución presentado por el bloque Fuerza Patria para solicitar al Departamento Ejecutivo un relevamiento de edificios que cuenten con balcones, cornisas u otros tipos de salientes, con el objetivo de detectar posibles deterioros que puedan provocar desprendimientos y generar riesgos para vecinos y transeúntes.

La iniciativa fue expuesta por la concejala Mercedes Gagna, quien explicó que el proyecto surgió “por la inquietud de varios vecinos del distrito que nos plantean que hay varias construcciones abandonadas y otras no, que presentan un lamentable estado, sobre todo en lo que son los frentes”.

Durante la lectura del proyecto, Gagna sostuvo que el distrito “cuenta con numerosas propiedades de larga data constructiva, muchas de las cuales forman parte del patrimonio urbano y de la identidad local” y remarcó que “el correcto mantenimiento de frentes, balcones, cornisas, mamposterías y demás elementos edilicios resulta fundamental para prevenir accidentes, resguardar la integridad física de vecinos y vecinas y proteger el espacio público”.

Además, señaló que “el deterioro de dichas estructuras puede generar diversos inconvenientes y situaciones de riesgo, afectando no solo a quienes habitan o transitan por esos sectores, sino también al entorno urbano en general”.

El proyecto propone solicitar al Departamento Ejecutivo que, a través del área correspondiente, realizara un relevamiento de edificios para determinar la existencia de deterioros que pudieran provocar desprendimientos y que, junto a los propietarios, se tomaran “los recaudos necesarios” para concretar las reparaciones correspondientes.

Gagna indicó que “ya hubo un proyecto similar en el año 2005” y afirmó que “parece que ya es una inquietud o una problemática de nuestro distrito”. También expresó que, tras la presentación, analizaron la posibilidad de “darle prioridad a lo que son los edificios públicos y los edificios educativos, que por una cuestión de cuidado y de seguridad serían los que primero quizás tendríamos que realizar ese relevamiento”.

Por el bloque de la UCR habló inicialmente la concejala Soraya Barandiarán, quien manifestó que compartían “el espíritu de este proyecto porque hablamos nada más ni nada menos de resguardar la seguridad de todos los vecinos”.

Sin embargo, explicó que desde su bloque consideraban “oportuno el pase a comisiones para analizar más que nada la herramienta que se eligió, que fue la resolución”. En ese sentido, sostuvo que “esta tarea no solo ya primero se encuentra contemplada”, y recordó que “el artículo 24 de la Constitución Provincial ya lo prevé, sino nuestra Ley Orgánica Municipal en el artículo 18 inciso 5 también prevé esa facultad”.

Barandiarán remarcó que “Obras Públicas tanto se ocupa de inmuebles municipales como también de aquellos inmuebles de carácter privado” y señaló que, durante su paso por la asesoría legal, intervino en expedientes relacionados con inspecciones y actuaciones sobre propiedades privadas.

“En este contexto, por ahí aprobar una resolución en estos términos implicaría en los hechos sugerir que se haga algo que en realidad ya se está haciendo”, afirmó la concejala, quien también propuso trabajar el expediente en comisión para “dotarlo por ahí de más cosas” y eventualmente transformarlo en “una minuta de comunicación”.

Desde el bloque La Libertad Avanza, la concejala Rosana Cabarcos también acompañó el pedido de pase a comisión. “Consideramos que este proyecto es importante porque se refiere también a seguridad para los peatones, los transeúntes”, expresó.

Además, sostuvo que “estaría bien pedir un relevamiento porque hay edificios, creo que es más de 75 años, hasta 75 o alrededor de vida útil de cada edificio”, y consideró necesario enviar el proyecto a comisión “para darle otra forma, otra mirada y agregarle otras herramientas para poder realizarlas”.

Finalmente, la propuesta fue enviada, por decisión unánime, a las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento, y de Obras y Servicios Públicos. (14-05-26).