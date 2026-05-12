Autos abandonados en el distrito: la oposición pidió un relevamiento y el oficialismo sostuvo que “ya se está haciendo”

Argumentado inicialmente por la concejala Manuela Alonso, el bloque de Fuerza Patria presentó, en la sesión del pasado 22 de abril, un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo un relevamiento actualizado de vehículos abandonados en la vía pública del distrito, la intimación a sus propietarios y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.

Al fundamentar la iniciativa, Alonso sostuvo que el proyecto surge “dado el reclamo de vecinos y vecinas de la localidad” y recordó que el municipio se encuentra adherido a la Ley Provincial 14.547 mediante una ordenanza local. Explicó que la normativa “tiene el objetivo de regular el abandono de vehículos que impliquen un peligro para la salud, el medio ambiente o la circulación vial”.

La concejala remarcó que el abandono de vehículos “está perjudicando al medio ambiente, está perjudicando la circulación y también la salud de los habitantes de la comunidad”. Además, afirmó: “Solicitamos con este proyecto reforzar la individualización, que se identifiquen los propietarios o responsables de esos autos abandonados y que se realice la intimación fiaciente a quienes corresponde”.

Desde el bloque de la Libertad Avanza, la concejala Rosana Cabarcos adelantó el acompañamiento al proyecto. “Sabemos que se está trabajando sobre eso, pero controlar esos detalles también hacen al embellecimiento y al orden del distrito”, expresó. También pidió que la medida “se aplique a todas las localidades del distrito, no solamente a la ciudad cabecera”.

A su turno, el concejal de la UCR Juan Pablo Fuertes manifestó que el oficialismo comparte “la problemática y todas las molestias o los inconvenientes que pueden ocasionar los vehículos en la vía pública”, aunque aclaró que “no es algo que sea ajeno al Departamento Ejecutivo”.

Fuertes señaló que el relevamiento “es algo que se hace habitualmente” desde el área de Inspección y Seguridad y aportó estadísticas oficiales sobre actuaciones realizadas desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026. Indicó que se confeccionaron decenas de partes para el retiro voluntario de vehículos y que gran parte de ellos fueron removidos tras las notificaciones.

Luego, sostuvo que los procedimientos “ya están regulados” por la Ley Provincial, la Ley Nacional de Tránsito y la adhesión municipal a la Ley 14.547. “Consideramos desde nuestro bloque que se configure esto, que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, y quizás tengamos que evitar desde este recinto esta superposición normativa, de que cosas que ya están establecidas por normas de jerarquía superior no hace falta probablemente que sea legislado por este cuerpo”, afirmó.

Por ese motivo, el oficialismo propuso el pase a comisiones para trabajar una minuta de comunicación que solicite información detallada al Ejecutivo. “No es nuestra intención un rechazo de esta iniciativa”, aclaró Fuertes. “Simplemente que pueda pasar a comisiones para entre todos poder trabajarlo”.

Alonso volvió a pedir el uso de la palabra para rechazar esa alternativa y defendió la continuidad de la resolución. “No considero que se requiera una minuta de comunicación, sino un proyecto de resolución, porque lo que estamos planteando es un requerimiento de los vecinos de que se proceda a la intimación fiaciente y que realmente suceda lo que tiene que hacer el área que corresponde”, respondió.

La concejala Mercedes Gagna (Fuerza Patria) respaldó la postura de su bloque y cuestionó el argumento oficialista. “Si ya se hace, algo está fallando porque la problemática está y el reclamo de los vecinos y vecinas está”, expresó. Además sostuvo: “Si este proyecto de resolución sirve para mejorar eso que ya se hace y sirve para poner en agenda las problemáticas, bienvenido sea”.

El concejal Casiano Gutiérrez (UCR) defendió el pedido de pase a comisiones y afirmó que el oficialismo tiene “apertura de todos los directores y de todo el gabinete municipal para resolver cuestiones”. Según indicó, el Ejecutivo “sí sabemos que lo está haciendo”.

“Podemos debatir que se haga más, que se haga mayor cantidad de acarreos, que se haga más frecuente el recorrido o que haya algún tipo de reforma en el trabajo. Pero para eso necesitamos deliberarlo de manera al detalle y creemos que eso es el ámbito de las reuniones de comisiones”, sostuvo.

Gutiérrez también señaló que “con esta resolución que hoy se trae al recinto solo vemos que le pedimos que se haga lo que ya se tiene que hacer”. Más adelante agregó: “Hoy no tenemos capacidad de medir este impacto de la resolución. ¿Es sólo el título? ¿Es sólo la foto?”.

La concejala Ana María Balda (Fuerza Patria) respondió que el oficialismo “pretende cambiar el espíritu del proyecto”. “El espíritu del proyecto no es requerir información al Ejecutivo respecto de las medidas que ya se encuentran realizando”, afirmó. Y agregó: “Creemos que el espíritu del proyecto no es requerir información, sino la ejecución de la normativa y el relevamiento específico de estos vehículos”.

Por su parte, el concejal radical Santiago Sola insistió con el pase a comisión. “Sabemos algo que se está haciendo y lo aprobamos como una sugerencia al Ejecutivo de algo que sabemos que se está haciendo. Es raro”, expresó.

Más adelante sostuvo: “Para no rechazarlo, porque de esa forma no dejamos afuera el proyecto, inclusive sabemos que no nos dan los votos para rechazarlo también, pedimos un pase a comisión”.

La frase motivó una respuesta de Alonso, quien manifestó: “El concejal Sola dice ‘no tenemos los votos para rechazarlo’. Sabemos que con anterioridad era común esto de usar los votos para rechazarlos sabiendo que eran mayoría. En esta situación queremos reforzar esto que dicen que están haciendo”.

Sola retrucó: “Fue mucho tiempo mayoría y seguramente lo volveremos a hacer. Pero bueno, es así, y ahora no tenemos los votos y trabajamos todos en el momento”.

En el cierre del debate, la concejala Cabarcos volvió a respaldar la iniciativa y afirmó: “Creemos que este proyecto de resolución va a ser útil para que se inste y para que se siga trabajando sobre eso”.

Finalmente, el presidente del cuerpo sometió a votación las dos posturas: el pase a comisión obtuvo cinco votos, mientras que la aprobación del proyecto de resolución consiguió siete voluntades y quedó aprobado. (12-05-26).