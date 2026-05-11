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“No se encuentra explicación para este tipo de actos”, expresó Aldo Mazzarini tras el incendio intencional de un contenedor

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El director municipal de Servicios, Aldo Mazzarini, se refirió al incendio de un contenedor en la esquina de 9 de Abril y 9 de Julio y expresó su preocupación por los daños ocasionados.

“Si hacer daño era la consigna, lo lograron. No se encuentra explicación para este tipo de actos que ocasionan daños y entorpecen el accionar del área, que trabaja diariamente para tener limpia y ordenada nuestra ciudad”, señaló el funcionario.

Además, agregó: “Lamentamos este tipo de vandalismo y redoblamos nuestro compromiso. Entre todos podemos lograr un Dorrego mejor”. (11-05-26).

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