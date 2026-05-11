“No se encuentra explicación para este tipo de actos”, expresó Aldo Mazzarini tras el incendio intencional de un contenedor

El director municipal de Servicios, Aldo Mazzarini, se refirió al incendio de un contenedor en la esquina de 9 de Abril y 9 de Julio y expresó su preocupación por los daños ocasionados.

“Si hacer daño era la consigna, lo lograron. No se encuentra explicación para este tipo de actos que ocasionan daños y entorpecen el accionar del área, que trabaja diariamente para tener limpia y ordenada nuestra ciudad”, señaló el funcionario.

Además, agregó: “Lamentamos este tipo de vandalismo y redoblamos nuestro compromiso. Entre todos podemos lograr un Dorrego mejor”. (11-05-26).