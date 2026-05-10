(Con audio) El Concejo aprobó un proyecto para mejorar y promocionar el Sector Industrial Planificado y hubo cruces por el rol de Provincia y Municipio

En la sesión del pasado 22 de abril, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por el bloque Alianza La Libertad Avanza, mediante el cual se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de un plan integral de mantenimiento permanente del sector industrial planificado y el refuerzo de acciones de promoción y difusión para atraer inversiones.

La iniciativa planteó la necesidad de “promover el mantenimiento general del sector industrial planificado de la ciudad cabecera, el desarrollo productivo local, la radicación de nuevas industrias y la generación de empleo genuino”. El proyecto sostuvo que el sector industrial constituye “una herramienta estratégica para el crecimiento económico del distrito”.

Entre otros puntos, el texto solicitó corte periódico de pasto, limpieza general, señalización, mantenimiento de calles internas y mejoras en espacios comunes. También pidió campañas de comunicación institucional y la incorporación en la página web municipal de información actualizada sobre lotes disponibles, dimensiones, servicios y condiciones de adjudicación.

“Este es un proyecto para sumar. El sector industrial cuenta con amplios lotes disponibles y fácil adquisición, y sus inversores están exentos de las tasas municipales por dos años”, dijo la concejala Rosana Cabarcos (LLA).

“Queremos que se informe públicamente todos los requisitos y todos los beneficios impositivos y condiciones de adjudicación a través de un registro en la página web municipal. (La propuesta busca que) “futuros inversores conozcan los beneficios y detalles, y eso podría generar que vinieran empresas a radicarse al sector”, agregó.

Luego, la concejala Ana María Balda (Fuerza Patria) anticipó el acompañamiento al proyecto y remarcó diferencias vinculadas al acceso a la información pública. “Observamos que consta de diferentes solicitudes. Por un lado, lo que es el mantenimiento y, por otra, la reactivación en sí del sector”, manifestó.

Además, recordó que su bloque presentó pedidos de informes sobre las parcelas del sector industrial. “Esa minuta no fue respondida”, afirmó. También sostuvo: “Las parcelas existentes en el sector industrial no son con fines inmobiliarios sino con fines netamente de producción o industrial”.

Balda aprovechó la intervención para reclamar respuestas del Ejecutivo municipal. “Aprovechamos entonces a instar al Departamento Ejecutivo que responda estas minutas para conocer el estado del sector industrial planificado”, expresó.

Por el bloque de la UCR, su presidente, Casiano Gutiérrez confirmó el acompañamiento al proyecto aunque realizó observaciones sobre algunos puntos de la iniciativa. “Toda esa información está disponible en nuestro digesto, ya que cada adjudicación de parcelas se hace desde aquí”, indicó.

El edil detalló acciones realizadas en el sector industrial durante los últimos años y mencionó la intención de constituir un consorcio. “Creemos que la herramienta es este consorcio”, afirmó.

También señaló: “Siempre puede estar mejor, se pueden plantear mejoras estéticas que hoy no se ven”. En relación con la promoción del sector, sostuvo que existe “constante contacto con los interesados de otros distritos para empezar a radicarse dentro del sector industrial”.

Gutiérrez destacó además avances vinculados a adjudicaciones y recuperación de parcelas. “Se ha reactivado también un lote que estaba en desuso”, expresó.

Respecto del artículo que proponía incorporar información en la web municipal, aclaró: “Esa página web ya existe, es la de dorrego.com.ar”. No obstante, explicó que “no se publica un mapa de los lotes disponibles” debido a que “es un sector planificado”.

En el tramo final de su exposición, Gutiérrez hizo referencia al contexto económico y cuestionó la falta de exenciones provinciales y nacionales. “Vemos que ahí hay una ausencia total”, afirmó. También sostuvo: “No es fácil emprender, no es fácil sostener un emprendimiento”.

Por su parte, el concejal Luis Amuchastegui (FP) respondió a esas consideraciones y defendió el acompañamiento provincial al sector productivo. “Creo que no se está haciendo justo con las medidas que se están tomando”, manifestó.

También recordó una visita reciente al sector industrial y señaló: “La realidad del sector productivo no es de las mejores”. Además, indicó que desde la Provincia se otorgó un subsidio a través del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Finalmente expresó: “Cuando se hace referencia al gobierno de la provincia, soltándole la mano en exenciones a impuestos, creo que no se está haciendo justo”.

Este es el audio:

10-05-26