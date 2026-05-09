El temporal también dejó importantes daños en Claromecó, Reta y Orense

El fuerte temporal que afectó a la costa del distrito de Tres Arroyos provocó importantes complicaciones en Claromecó, Reta y Orense, donde la intensa sudestada, las ráfagas de viento y la fuerte crecida del mar generaron daños materiales, caída de árboles y anegamientos.

Pese al complejo panorama, las autoridades coincidieron en destacar que no hubo evacuados ni situaciones que pusieran en riesgo vidas humanas, mientras equipos municipales, bomberos y fuerzas de seguridad trabajaron durante toda la jornada para despejar calles y monitorear la evolución del fenómeno climático.

El jefe de Tránsito de Claromecó, Jorge Satini, señaló que la situación más preocupante estuvo vinculada a la fuerte subida del mar, algo que —según indicó— “hacía años no se veía”.

“Hubo caída de seis o siete plantas que junto al área de Espacios Verdes salimos a despejar. Pero la crecida del mar fue muy fuerte”, explicó.

Satini detalló que el agua llegó hasta la zona de baños sobre la costanera e incluso destruyó una de las estructuras ubicadas en cercanías de la playa.

“En la zona de calle 42 y Costanera el agua llegó hasta arriba del murallón. Fue una crecida muy grande”, afirmó.

Además, indicó que las ráfagas alcanzaron velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora y que las autoridades mantuvieron especial atención sobre el comportamiento de la pleamar prevista para el mediodía.

Entre los daños registrados, mencionó también la destrucción de una estructura vinculada al puesto de surf ubicado entre las calles 38 y 42.

En Reta, el delegado municipal Diego Zsinzenko informó que uno de los puestos de guardavidas colapsó producto del avance del mar y que varios sectores permanecían con acumulación de agua.

“El equipo municipal estuvo trabajando con muchísimo compromiso para liberar calles y evitar que el agua perjudique a más vecinos”, sostuvo.

El funcionario destacó además el trabajo conjunto realizado con bomberos, policía y personal de salud durante los días previos y posteriores al temporal.

“Mucho del trabajo preventivo que se venía haciendo dio resultado. Ahora queda acomodar una situación que lleva demasiados días”, expresó.

Uno de los sectores más afectados fue el entorno del parador Walter, donde el mar avanzó peligrosamente sobre la estructura. También sufrió daños el parador Merino, que perdió juegos de playa y una cancha de fútbol montada sobre la arena.

“El mar se llevó todo”, resumió Zsinzenko.

Otro de los puntos críticos continúa siendo el túnel de Reta, que permanece cerrado desde hace dos días debido al ingreso constante de agua de mar.

“No lo podemos abrir porque entra el mar. Entonces se mantiene cerrado y cuando baja la marea abrimos para liberar el agua acumulada”, explicó.

En tanto, en Orense, el delegado municipal Julián Pérez señaló que la situación se mantenía bajo control, aunque con permanente monitoreo tanto en la zona urbana como rural.

“Venimos recorriendo con bomberos los caminos rurales porque está bajando mucha agua desde la parte alta”, indicó.

Respecto al balneario, aseguró que no se registraron daños de gran magnitud, aunque sí algunas afectaciones parciales en estructuras costeras.

“Por el momento no hay grandes destrozos, solo algunas partes de un parador afectadas. El mar está muy crecido y muy bravo, pero la situación está tranquila”, manifestó.

Las autoridades continúan evaluando daños y monitoreando el comportamiento del mar y las condiciones climáticas, mientras persiste el alerta por fuertes vientos en la región costera.

El temporal dejó una postal compleja en los tres principales balnearios del distrito, con importantes consecuencias materiales y una marcada erosión sobre distintos sectores de playa y costanera. (Fuente y foto Vía País). (09-05-26).