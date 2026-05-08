“Los que armaron el Caso Astudillo tendrán que dar explicaciones uno por uno”

El subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Federico Montero, se pronunció en las redes sociales luego de las últimas novedades judiciales en causas paralelas vinculadas al caso Facundo Astudillo Castro y apuntó contra lo que definió como “una operación política feroz”.

“Durante años, fuimos testigos de cómo se utilizó el dolor más profundo para montar una operación política feroz. No buscaban justicia, buscaban culpables a medida para golpear una gestión y a toda la fuerza policial”, expresó el dorreguense Montero.

Sus declaraciones se produjeron después de dos resoluciones judiciales relevantes: la decisión del Tribunal de Casación de dejar firme la condena a siete años de cárcel contra Marcos Herrero, conocido como el “peritrucho”, y el rechazo del juez Walter López Da Silva al pedido de recusación planteado por Virginia Creimer contra el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

“Hoy, la realidad sale a la luz y desmorona el armado de quienes, con fines oscuros, prefirieron la mentira sobre la verdad. El “peritrucho” ya está pagando las consecuencias de sus actos, pero esto no termina acá”, agregó el funcionario provincial.

La condena contra Herrero quedó firme luego de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible el último recurso presentado por su defensa. De esa manera, se cerró la posibilidad de llevar el planteo de nulidad ante la Corte Suprema y la pena deberá hacerse efectiva.

Herrero había sido condenado por falso testimonio agravado y reiterado, a partir de su intervención en el expediente por la muerte de Astudillo Castro, donde la Justicia entendió que desplegó maniobras irregulares para desviar la investigación.

En paralelo, la Justicia también resolvió mantener al fiscal Santiago Ulpiano Martínez al frente de la causa contra Virginia Creimer, acusada de encubrimiento en un proceso que guarda similitudes con el seguido contra Herrero. La defensa de la médica había cuestionado la imparcialidad del fiscal, pero el juez López Da Silva rechazó el planteo y ratificó su continuidad.

Creimer había sido convocada al caso Astudillo Castro por la Comisión por la Memoria y se sospecha que habría participado junto a Herrero en maniobras destinadas a plantar pruebas para incriminar a la Policía Bonaerense y sostener la hipótesis de desaparición forzada.

En ese marco, Montero sostuvo que las responsabilidades no se agotan en Herrero y anticipó que otros actores deberán responder por su rol en el caso. “Quienes orquestaron estas tropelías van a tener que dar explicaciones, uno por uno y de cara a la sociedad”, afirmó.

Las expresiones del funcionario se inscriben en un nuevo escenario judicial para las derivaciones del caso Astudillo Castro, marcado por la condena firme contra Herrero y por la continuidad de la investigación sobre Creimer, dos expedientes que avanzan sobre las presuntas maniobras montadas alrededor de la causa principal. (Fuente y foto La Brújula 24). (09-05-26).