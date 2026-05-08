Este lunes comenzará el ciclo de charlas “Cuidar a los que Cuidan”

Con el objetivo de acompañar y fortalecer a quienes cumplen tareas de cuidado, el Área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, junto a profesionales de la Dirección de Salud y la Dirección del Hospital de Coronel Dorrego, llevará adelante el ciclo de charlas “Cuidar a los que Cuidan”, una propuesta destinada a brindar herramientas de contención, autocuidado y acompañamiento emocional.

La actividad comenzará el próximo 11 de mayo y continuará los días 18 de mayo, 2 de junio y 5 de junio, desde las 10, en el Centro Comunitario Municipal.

Las jornadas estarán a cargo de la licenciada María Codagnone y del licenciado Juan Cuello.

El ciclo está pensado para cuidadores familiares y profesionales que acompañan a personas dependientes, especialmente personas mayores, y busca generar espacios de reflexión y aprendizaje sobre la importancia de preservar la salud física, emocional y social de quienes cuidan diariamente.

Durante los encuentros se abordarán distintas herramientas para prevenir el desgaste emocional y físico, conocido como burnout, promoviendo el autocuidado, el reconocimiento de la tarea de cuidado y el fortalecimiento de redes de acompañamiento. (08-05-26).