Tejo recreativo, una nueva alternativa en la ciudad

La Dirección de Deportes local anunció que el próximo martes comenzará la actividad de tejo recreativo, que se desarrollará todos los martes, a las 10, en las canchas del vivero municipal, con el acompañamiento del profesor Fernando Rodríguez.

Según se explicó, la iniciativa está orientada tanto a personas que ya practican la disciplina como a quienes deseen conocerla, aprender sus reglas y compartir un espacio recreativo y de encuentro.

Las personas interesadas en participar podrán acercarse directamente los días martes al Vivero Municipal o comunicarse al teléfono 2921-400206 para recibir más información. (08-05-26).