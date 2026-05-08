La ciudad

Tejo recreativo, una nueva alternativa en la ciudad

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

La Dirección de Deportes local anunció que el próximo martes comenzará la actividad de tejo recreativo, que se desarrollará todos los martes, a las 10, en las canchas del vivero municipal, con el acompañamiento del profesor Fernando Rodríguez.

Según se explicó, la iniciativa está orientada tanto a personas que ya practican la disciplina como a quienes deseen conocerla, aprender sus reglas y compartir un espacio recreativo y de encuentro.

Las personas interesadas en participar podrán acercarse directamente los días martes al Vivero Municipal o comunicarse al teléfono 2921-400206 para recibir más información. (08-05-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Un repaso random por nuestro archivo / 14 de julio de 2010: Comercio e Industria proponía que la Dirección de Producción se cubriera por concurso

Lo que dejó la tormenta en nuestra ciudad

Bianco y Chalde inauguraron el Centro Universitario de nuestra ciudad

Convalidan un comodato entre el Municipio y la Policía para el uso de un inmueble destinado a la Patrulla Rural

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior