La ciudad
Tejo recreativo, una nueva alternativa en la ciudad
La Dirección de Deportes local anunció que el próximo martes comenzará la actividad de tejo recreativo, que se desarrollará todos los martes, a las 10, en las canchas del vivero municipal, con el acompañamiento del profesor Fernando Rodríguez.
Según se explicó, la iniciativa está orientada tanto a personas que ya practican la disciplina como a quienes deseen conocerla, aprender sus reglas y compartir un espacio recreativo y de encuentro.
Las personas interesadas en participar podrán acercarse directamente los días martes al Vivero Municipal o comunicarse al teléfono 2921-400206 para recibir más información. (08-05-26).