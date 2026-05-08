Un repaso random por nuestro archivo / 14 de julio de 2010: Comercio e Industria proponía que la Dirección de Producción se cubriera por concurso

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

La Asociación de Comercio e Industria de Coronel Dorrego (ACICD) le sugirió al intendente municipal Fabián Zorzano que la designación del nuevo director de Producción se realice a través de un concurso.

La propuesta de la institución se hizo efectiva a través de una nota elevada al jefe comunal y firmada por Héctor Franceschini y Alejandro Lemus, presidente y secretario, respectivamente, y se fundamenta en la “importancia fundamental que reviste esta área para el desarrollo económico y social” del distrito.

“Dada la fuerte crisis económica que presenta nuestro distrito, afectando profundamente no sólo las relaciones económicas sino, y muy especialmente, al desarrollo social, determinando la desocupación y subocupación de vastos sectores de la comunidad, el desarraigo de amplios grupos de nuestra población, en especial de los jóvenes, el constante cambio en la dinámica productiva y de las tecnologías, es, a nuestro criterio, prioritario y urgente definir un nuevo perfil productivo, comercial y de servicios para el partido de Coronel Dorrego”, señala la ACICD.

“Teniendo en cuenta las reales posibilidades de los actores económicos actuales y potenciales, y considerando imprescindible una organización racional de los esfuerzos, tanto públicos como privados, es para esta asociación imprescindible un área de producción con una política proactiva, no sólo ordenando, sino orientando y promoviendo las vías de acción que propendan a un desarrollo sustentable y exitoso de la producción, el comercio y los servicios”, agrega la nota.

Luego, la entidad destaca que ante el inapreciable capital que supone la vasta experiencia de los distintos sectores de la economía local, resulta fundamental contar con el concurso de las entidades representativas de todos los ámbitos profesionales, productivos y sociales para definir el perfil productivo local, convocando a las entidades para definir el mismo, así como las condiciones y características que debería reunir la persona que asuma la responsabilidad de llevar adelante el proyecto.

“Para contar con el personal más idóneo y efectivo en ese sector neurálgico de la comunidad, es criterio de esta asociación que se debería considerar la designación del responsable de la producción mediante un concurso en el que se estimen la capacidad y experiencia de los posibles candidatos”, concluye el texto.

Cabe recordar que el cargo de Producción está vacante desde principios de junio pasado, cuando su otrora responsable, Valentín Villalba, presentara su renuncia después que una camioneta, perteneciente al municipio dorreguense, fuera robada en Capital Federal, el 30 de mayo pasado.

De acuerdo a lo informado por el Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante, Villalba decidió –en forma personal e inconsulta—viajar a Buenos Aires en dicha camioneta después de las acciones posteriores a la finalización de sus tareas oficiales en la ciudad de La Plata, concluidas el viernes 28 de mayo.

Contra las ferias informales

Ante la falta de ordenanzas que regulen la instalación de ferias como La Salada en ciudades del interior bonaerense, la Avocación de Comercio e Industria dorreguense se manifestó a favor de las acciones iniciadas por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, entidad que trabaja intensamente por la aprobación de un proyecto de ley que suspenda por 180 días la instalación de este tipo de emprendimientos.

La informalidad comercial, la evasión tributaria y laboral, la venta de productos de dudosa procedencia, lejos de ser simples exponentes de la ‘viveza criolla’ o atajos para paliar las sucesivas crisis, son el camino a una mayor inequidad y herramientas para la perpetuación de las diferencias sociales”, señala la ACICD en un comunicado de prensa.

“La vida en una sociedad medianamente organizada, que provea de los servicios mínimos indispensables a los ciudadanos, exige un ordenamiento claro de todas las actividades y su honesto cumplimiento por parte de todos los actores de la comunidad.

Por eso, la ACICD adhiere fervorosamente a esta iniciativa”, concluye el comunicado. (08-05-26).