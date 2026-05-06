Convalidan un comodato entre el Municipio y la Policía para el uso de un inmueble destinado a la Patrulla Rural

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego convalidó por unanimidad el contrato de comodato suscripto entre la Municipalidad de Coronel Dorrego y la Policía de la Provincia de Buenos Aires que otorga el permiso de uso precario de un inmueble ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el acceso a nuestra ciudad. El predio se identifica catastralmente como circunscripción tercera, parcela 46 C, partida 10.312, y pertenece al Organismo Nacional de Bienes del Estado. La Municipalidad detenta la tenencia del inmueble conforme al acta del 18 de agosto de 2009.

El contrato establece como finalidad impedir el deterioro del inmueble, evitar el ingreso de terceros u ocupantes ilegales y reforzar la seguridad y la prevención del delito en el ámbito rural. La normativa se vincula con la resolución del Honorable Concejo Deliberante registrada bajo el número 30/09.

El inmueble se encuentra en perfecto estado de conservación. Su uso se destina al funcionamiento de la patrulla rural, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el ámbito rural y aportar a la prevención del delito en el ámbito urbano.

El plazo de vigencia del comodato es de dos años desde la firma del acuerdo, con vencimiento el 12 de abril de 2028.

Las partes establecen que toda controversia relativa a validez, vigencia, modificación, cumplimiento, nulidad o extinción del contrato queda bajo el fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial Bahía Blanca. (06-05-26).