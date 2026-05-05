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Emiten alerta naranja por tormentas para este miércoles

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para la tarde y amarilla para la mañana y la noche para nuestro distrito y el resto de la región, por lo que se sugirió tomar previsiones.

Desde el SMN se anticipó que en una amplia zona del sudoeste bonaerense se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. “Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, agregaron.

Frente a esta situación, se recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento. (05-05-26).

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