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Lo que dejó la tormenta en nuestra ciudad

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RAMIRO ZARZOSO

La caída de algunos árboles y ramas y el ingreso de agua en viviendas, fueron las principales consecuencias del fuerte temporal de lluvia y viento de este miércoles en nuestra ciudad.

“En Costa y Lequerica, e Italia, entre Perón y Echeverría, cayeron dos árboles, y en el Barrio PYM, gajos”, destacó una fuente de la Dirección de Servicios, área que depende de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, a cargo de Ramiro Zarzoso.

“Los empleados de Servicios y del vivero están trabajando desde temprano para seguir con el relevamiento. Además, por la obstrucción de canaletas, entró agua a algunas viviendas”, dijo el vocero, quien agregó que el sistema de desagües pluviales funcionó bien.

“Estamos en contacto con los delegados de Oriente, El Perdido y Marisol para determinar cuáles fueron las consecuencias en esas localidades”, completó. (07-05-269.

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