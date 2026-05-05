El Centro de Día sumó mejoras edilicias y actividades por su segundo aniversario

El Centro de Día Municipal para Personas Mayores celebró su segundo aniversario con una jornada de integración y actividades recreativas, en la que también fueron inauguradas obras de ampliación en el edificio.

El encuentro se realizó este lunes 4 de mayo en la sede ubicada en Santagada 956, organizado por el Área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

Participaron el intendente municipal Juan Carlos Chalde; el director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll; la coordinadora del Centro de Día, Andrea Lupani; integrantes del equipo interdisciplinario y de la comisión del espacio; concejales de ambos bloques; la jefa de la Agencia PAMI local, Marina Barrios; la coordinadora regional Interior V del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Camila Lorenzo; el jefe de IOMA Coronel Dorrego; concurrentes, familiares e invitados.

Fue inaugurada la refacción y ampliación de los baños y un nuevo playón en el patio destinado a actividades recreativas. Según se informó, las obras buscan mejorar la accesibilidad y acompañar el crecimiento del centro.

Durante la jornada se realizaron propuestas culturales y recreativas. La musicalización estuvo a cargo de Juan Carlos Balestra y se presentó el cuerpo de baile Tempo da Ballo, perteneciente a la Asociación Italiana de Socorros Mutuos XX de Septiembre. También se desarrollaron actividades coordinadas por el equipo del centro y se entregó a los concurrentes el “Cuaderno del Bienestar”. El encuentro finalizó con un almuerzo compartido. (05-05-26).