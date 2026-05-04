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Se iniciaron tareas de poda en nuestra ciudad

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El director municipal de Producción, Juan Ignacio Colantonio, confirmó que comenzaron este lunes las tareas de raleo y desrame del arbolado público urbano.

Se destacó que un equipo del vivero parque, compuesto por 8 personas, que recibieron la correspondiente capacitación, están realizando el trabajo siguiendo los criterios de manejo y poda de la Dirección Forestal del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, con el objetivo de evitar la poda indiscriminada y las mutilaciones del arbolado público.

Colantonio solicitó a los vecinos comprensión por las molestias ocasionadas por la realización de estos trabajos. (04-05-26).

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