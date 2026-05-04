Un repaso random por nuestro archivo / 14 de mayo de 2008: proponían multar en nuestro distrito a padres de chicos alcoholizados que causaran disturbios

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El bloque de concejales del Frente para la Victoria propuso extender los alcances de la ordenanza que establece las multas por contravenciones en nuestro distrito e incluir también sanciones para los responsables de los chicos que se encuentren de manera recurrente en estado de ebriedad y provoquen disturbios en la vía pública.

De prosperar la iniciativa, que fue trasladada a las comisiones internas del cuerpo legislativo, los padres, tutores, cuidadores o guardadores de los menores de 18 años que reincidan en tales inconductas deberán pagar el equivalente a 50 litros de nafta especial para el caso de las primeras infracciones, aunque los montos se duplicarán si se reiteran los hechos.

El proyecto también contempla asignar los importes recaudados por las multas a una cuenta específica para la aplicación de políticas municipales de educación, prevención y actividades que despierten interés positivo en los jóvenes.

“Nos preocupa la gran existencia de consumo de alcohol en los menores de 18 años y los trastornos que ocasiona, además de la falta de controles adecuados en la vía pública y de la carencia de programas de prevención y publicidad por parte del municipio para (combatir) esta problemática”, explicó el edil Remo Speranza (FPV) .

“No deben desconocerse tampoco los problemas para la salud que esta ingesta produce. Nuestra propuesta apunta a que los menores que transiten o se encuentren en la vía pública en estado de ebriedad y causen disturbios deberían ser evaluados por su condición y dar aviso a sus padres”, subrayó.

Para Speranza, el hecho que de que los chicos reincidan en el excesivo consumo de alcohol denota falta de supervisión y cuidado de sus conductas por parte de las personas que naturalmente son sus responsables.

“La propuesta surgió de un vecino que se acercó a nuestro bloque y nos brindó pormenores de la noche dorreguense y las situaciones que viven los menores alcoholizados, quienes, en muchos casos, adoptan conductas no apropiadas”, subrayó.

“Como muchas veces se trata de los mismos jóvenes, nuestro propósito es que alguien se haga cargo de los inconvenientes que pueden ocasionar a terceros”, agregó.

De todos modos, aclaró que la medida debe ser acompañada por la aplicación de programas de prevención del alcoholismo adolescente o juvenil que concienticen a la población a través del trabajo en red con las escuelas primarias, secundarias y entidades como el Centro Provincial de Atención a las Adicciones.

“También pedimos mayores controles en la vía pública por parte de las autoridades municipales, ya que actualmente existen métodos muy accesibles para detectar si hay jóvenes alcoholizados en la calle”, indicó.

“Debemos llamar a la reflexión de los padres de estos chicos para que hablen con ellos antes de salir de sus casas, porque esta problemática los puede llevar a tener actitudes y acciones peligrosas para ellos mismos y para terceros”, concluyó Speranza.

Cumplir con la normativa vigente

Por su parte, Fernando Dimatz, presidente del oficialista bloque de la UCR, que cuenta con la mayoría en el Concejo Deliberante dorreguense, dijo que esta bancada solicitó el pase a comisión del proyecto para que sea debatido con mayor detenimiento.

“Comparto algunas de las apreciaciones del edil Speranza, fundamentalmente cuando habla de lo perjudicial que es el alcoholismo para la salud, pero no estoy tan convencido de que las medidas sancionatorias son la herramienta para combatir este tipo de flagelos”, admitió.

“Vamos a analizar la iniciativa, pero tal vez no sea necesario seguir agregando normas sino cumplir las que están en vigencia. La cuestión pasa por la educación de parte de las familias. Los padres somos los máximos responsables de nuestros hijos, no porque nos impongan una sanción, sino porque con una buena educación se forjarán sus espíritus de bien”, reflexionó.

“Por otra parte, desde la Dirección de Inspección General y Seguridad se están efectuando los controles, especialmente en los comercios, para evitar la venta de alcohol a menores”, indicó. (04-05-26).