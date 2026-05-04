Una diputada impulsa licencias de conducir gratuitas para bomberos voluntarios

La diputada de Hechos – UCR Identidad, Paula Bustos, ingresó un proyecto de ley para eximir del pago total de aranceles impuestos por el Ejecutivo bonaerense vinculados al otorgamiento de licencias de conducir a los bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires. En la misma línea, la legisladora incentiva a los municipios a adherir a la normativa, con la idea de eliminar las tasas locales al momento de emitir o renovar el registro.

En tanto, la propuesta establece que el beneficio alcanzará a aquellas personas integren instituciones bomberiles reconocidas oficialmente en territorio bonaerense, y para acceder a la exención, los solicitantes deberán acreditar fehacientemente su pertenencia a un cuerpo activo mediante credencial o documentación respaldatoria. De ese modo, el proyecto apunta a que el alivio económico se dirija exclusivamente a quienes cumplen funciones operativas dentro del sistema de bomberos voluntarios.

“El objetivo principal es propiciar condiciones adecuadas que contemplen la gran tarea que asumen y cumplen los bomberos en nuestra sociedad, reconociendo la importancia que reviste la licencia de conducir en el ejercicio de sus funciones”, escribió Bustos en el proyecto que ingresó a la Legislatura bonaerense, que incluye tanto la primera emisión como los distintos conceptos administrativos asociados al trámite, una cuestión central para quienes deben renovar periódicamente la habilitación para manejar vehículos particulares o unidades de emergencia.

En ese sentido, uno de los puntos relevantes del texto legislativo es la convocatoria a los gobiernos locales para que acompañen la medida, ya que Bustos propone invitar a los municipios a adherir a la ley “eximiendo a los bomberos voluntarios del pago de las tasas correspondientes al momento de emitir y/o renovar las licencias”, en el marco de una iniciativa que, de prosperar, extendería el beneficio de manera integral y reduciría prácticamente a cero el costo del trámite para los bomberos bonaerenses.

“En línea con la Ley Nacional de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y la Ley Provincial que adhiere a la misma, a través de las cuales se otorga un régimen tarifario especial a estas instituciones, y en el reconocimiento de la labor fundamental que llevan adelante los bomberos voluntarios para la protección y seguridad de nuestra comunidad de manera voluntaria y profesional, este proyecto constituye otra forma de apoyo a los miembros de estas instituciones, facilitando el acceso a esta gran herramienta para el desempeño de sus funciones”, enfatizó Bustos en los fundamentos del escrito.

Es que, la legisladora de Hechos – UCR Identidad explicó que manejar vehículos habilitados resulta una herramienta indispensable dentro de la actividad que realizan los bomberos voluntarios, ya sea para la conducción de autobombas, móviles de apoyo, camionetas logísticas o traslados vinculados a emergencias. Por eso, Bustos señaló que el proyecto reconoce “la importancia que reviste la licencia de conducir en el ejercicio de sus funciones”, y asocia directamente el trámite administrativo con la capacidad operativa de cada cuerpo activo.

En línea con el fortalecimiento de la institución bomberil, el mes pasado la diputada bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Priscila Minnaard, presentó un proyecto de ley para modificar el esquema de financiamiento de los bomberos voluntarios en la provincia de Buenos Aires, con una iniciativa que apunta a actualizar el monto máximo del fondo previsto en la Ley 14.761, que desde hace cuatro años no registra modificaciones.

En ese marco, la legisladora correligionaria propuso elevar el tope del fondo y establecer un mecanismo automático de actualización. En concreto, el proyecto de Minnaard fija un máximo de 700 millones de pesos y dispone que ese monto se ajuste de manera anual conforme a la reglamentación o, en su defecto, según la inflación registrada en el año anterior.

Es que, Minnaard remarcó que en la provincia de Buenos Aires hay más de 17.500 cuerpos de bomberos distribuidos en los 135 municipios, por lo que ese despliegue requiere de recursos constantes para sostener la operatividad diaria, con gastos como combustible, mantenimiento de equipos y servicios básicos. Sin embargo, la legisladora relevó que los montos actuales resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento de los cuarteles, ya que cada asociación recibe entre 2,5 y 3,5 millones de pesos anuales, que se distribuyen en dos pagos semestrales.

“Sostener que un cuartel de bomberos voluntarios, suponiendo que es único en el distrito y que además recibe el monto mayor, puede afrontar los gastos operativos con ese monto es casi utópico”, planteó la representante de la UCR al describir el impacto de la falta de actualización. (04-05-26).