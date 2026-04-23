Sociólogos bonaerenses alertan por la escalada de violencia en las escuelas

El Colegio de Sociólogos de la provincia de Buenos Aires esta semana expresó su preocupación por la escalada de episodios de violencia escolar y reclamó una respuesta articulada entre el Estado provincial, la comunidad educativa y las familias. La entidad profesional sostuvo que el fenómeno exige una intervención urgente para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo.

En ese marco, el Consejo Directivo del Colegio emitió un pronunciamiento en el que alertó por una “ruptura del pacto pedagógico” en las instituciones escolares, que impacta en la convivencia y las condiciones de enseñanza. En tanto, el colectivo de sociólogos bonaerenses describió un escenario atravesado por conflictos en aumento, vinculados al individualismo, la hiperconectividad y la circulación de discursos de odio.

El documento advierte sobre la gravedad de las amenazas de tiroteos en las escuelas y remarca que estas conductas están tipificadas como “delito”, por lo que requieren la intervención de organismos de seguridad, del sistema judicial y de las autoridades educativas para su abordaje.

El Colegio también destacó el rol de los sociólogos en el ámbito educativo, con especial énfasis en las tareas de intervención e investigación-acción, por lo que alentó a sus profesionales a aportar herramientas para enfrentar la situación y contribuir a la elaboración de respuestas institucionales ante la violencia escolar.

“Se trata de un fenómeno que requiere análisis, intervención y la construcción de estrategias sostenidas en el tiempo”, reclamaron desde el organismo.

Finalmente, el pronunciamiento expresó su solidaridad con los docentes y orientadores sociales que trabajan en la provincia de Buenos Aires. Ante este panorama, la institución que nuclea a los sociólogos bonaerenses subrayó la necesidad de fortalecer las políticas de cuidado, promover espacios de diálogo y reconstruir el lazo social dentro de las instituciones educativas.

Vale precisar que, en los últimos días, legisladores de la oposición bonaerense presentaron proyectos para exigir respuestas al Gobierno provincial frente a la ola de amenazas y diferentes episodios de violencia escolar.

La senadora de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, ingresó una iniciativa donde solicita al Ejecutivo de Axel Kicillof que fortalezca las acciones de prevención y abordaje de este tipo de hechos, con el objetivo de garantizar entornos escolares seguros para alumnos, docentes, auxiliares y familias.

“No podemos naturalizar este tipo de amenazas ni relativizar hechos que alteran la paz escolar y generan temor real en toda la comunidad educativa. La escuela tiene que ser un ámbito de formación, contención y convivencia, no un espacio atravesado por el miedo y la incertidumbre”, apuntó la oriunda de General Villegas.

Por su parte, el titular de la bancada de HECHOS – UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, también se hizo eco de las numerosas denuncias sobre las amenazas de tiroteos en las escuelas y elevó un pedido de informes para que el Gobierno bonaerense “explique qué hizo, qué protocolo activó y qué medidas tomó”.

Violencia escolar: el sector docente expresó su preocupación por las amenazas de tiroteo

Según datos del Ministerio Público Fiscal (MPF), en los últimos días se radicaron más de 1.000 denuncias en toda la provincia acerca de pintadas o mensajes relacionados con un posible tiroteo escolar, como así también de fotos de alumnos con armas de fuego. En el informe, se menciona que La Plata tuvo al menos 90 reportes, Moreno alrededor de 70 y La Matanza por arriba de los 200.

Ante la gravedad de la situación, el martes pasado los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mantuvieron una reunión con los representantes de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y del Ministerio de Seguridad bonaerense para exigir medidas frente a las amenazas de tiroteo en las escuelas.

“El abordaje del impacto de la cultura digital en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tanto en la vida cotidiana como en las aulas, es una responsabilidad social que excede a las escuelas”, sentenciaron los sindicalistas. (23-04-26).