Un allanamiento en El Perdido permitió recuperar una moto sustraída

La Estación de Policía Comunal de Coronel Dorrego informó que personal de esa dependencia, junto con efectivos del Destacamento El Perdido y del Puesto de Vigilancia de Aparicio, realizó este jueves un allanamiento en la localidad de El Perdido, en inmediaciones de las calles Córdoba y San Martín.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías del Joven N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una investigación por el delito de hurto de un motovehículo.

Como resultado del procedimiento, el personal policial logró recuperar una motocicleta marca Guerrero Trip 110 cc, que había sido sustraída el día anterior.

Las actuaciones judiciales continúan con intervención del magistrado competente. (23-04-26).