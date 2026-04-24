Un repaso random por nuestro archivo / 10 de marzo de 2010: Municipio y Provincia firmaban un convenio a favor del Medio Ambiente

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El intendente municipal Fabián Zorzano firmó un convenio de cooperación y asistencia recíproca con José Manuel Molina, director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), José Manuel Molina, por el cual, en el marco del programa Generación Tres R, se desarrollarán acciones tendientes a la participación de la comunidad en planes y programas de educación formal e informal para las diferentes etapas de la gestión integral de residuos urbanos.

El convenio incluye programas de capacitación docente y, en una primera etapa de educación y divulgación, a alumnos de 1º a 3º año de la EP.

También se suscribió el primer protocolo adicional al convenio mencionado por el cual se consideran objetivos de la política ambiental la reutilización del aceite vegetal usado, en el marco del proyecto piloto AVU, biodiesel a partir de aceite de vegetal usado.

De qué se trata

Los principales lineamientos del programa del programa Generación 3 R se basan en el concepto de prevención de residuos, que se resume en todas las medidas que sirven para reducir la cantidad de residuos desde el origen, ya sea evitando directamente su producción, o bien recuperando los materiales aprovechables que puedan existir en las corrientes de desechos.

El objetivo es crear las condiciones necesarias para prevenir la contaminación ambiental asociada a los RSU, a partir de la reducción de residuos en origen y fomentando la reutilización y el reciclado de materiales que así lo permitan.

La implementación del programa comprende acciones de educación ambiental, campañas de sensibilización, prevención y la participación de los distintos sectores de la sociedad.

Asimismo, incluye la puesta en marcha de programas educativos dirigidos a alumnos de las escuelas y programas de capacitación destinados a funcionarios municipales.

También prevé campañas de comunicación para incentivar la reducción de los residuos en origen; la colocación de cestos en la vía pública y la realización de mesas de diálogo en la que participen el sector industrial, las ONGs y miembros de la comunidad académica.

La noción de las tres “R” fue propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y es aplicada en los países desarrollados del mundo.

Reducir significa modificar el comportamiento de consumo a fin de alcanzar un perfil sustentable, minimizando la cantidad de elementos que se colocan en los cestos de residuos. Constituye una responsabilidad de todos al momento de elegir y usar convenientemente los productos destinados al consumo.

Reutilizar es aprovechar los elementos que ya han sido usados pero que aún pueden emplearse en alguna actividad secundaria.

En tanto que reciclar se refiere al proceso por el cual los bienes fabricados, cuya vida útil terminó, son recuperados y transformados otra vez en materiales. La mayoría de estos son reciclables, como el vidrio, plástico, aluminio, metales, papel y cartón.

Los productos reciclados se elaboran a través de materia prima recuperada, lo que reduce al mínimo la explotación de los recursos naturales no renovables. (24-04-26).