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Juegos Bonaerenses 2026: siguen abiertas las inscripciones para participar de las disciplinas culturales

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La Dirección de Cultura informó que está abierta la inscripción para participar en Juegos Bonaerenses 2026. La misma se puede formalizar en los centros culturales de Coronel Dorrego y Oriente.

En Coronel Dorrego, las planillas de salud se pueden conseguir en en Garabatos, Centro del Fotocopiado, Arcoiris y Mauro Pérez, mientras que en Oriente pueden retirarlas en la Biblioteca Popular y Librería Etcétera.

Las disciplinas para personas con discapacidad son: rtes Plásticas, Danza, Teatro, Danzas Folclóricas, Fotografía, Malambo, Narración Oral, Solista Vocal.

Para adultos mayores: Artes Plásticas, Cocineros Bonaerenses, Danzas Folclóricas, Danza, Tango, Fotografía y Literatura.

Para juveniles: Arte Circense, Artes Plásticas, Cocineros Bonaerenses, Conjunto de Cumbia, Danzas Folclóricas, Danza Tango, Fotografía, Freestyle Rap, Literatura, Malambo, Música Rock, Solista vocal, Stand Up, Teatro, Videominuto.

Hay tiempo hasta el 15 de mayo para formalizar la inscripción. (24-04-26).

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